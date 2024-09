Thân vương William có động thái bất ngờ sau cuộc gặp chóng vánh với em trai Harry tại tang lễ họ hàng

Tổ chức Earthshot được Thân vương William thành lập vào năm 2021 với mục tiêu tìm kiếm và phát triển các giải pháp cho các vấn đề môi trường cấp bách nhất thế giới. Tân thành viên của hội đồng Earthshot là đầu bếp nổi tiếng José Andrés, người đầu tiên nhận được tài trợ từ tổ chức Archewell của Harry và Meghan. Khoản tài trợ này được trao cho công ty của ông, World Central Kitchen, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp bữa ăn cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trong một tuyên bố về việc được bổ nhiệm, José Andrés chia sẻ: "Tôi rất vui mừng được tham gia Hội đồng Giải thưởng Earthshot để giúp giới thiệu những người đang thúc đẩy ranh giới của sự đổi mới trên khắp thế giới. Trong những lúc thuận lợi và khó khăn, tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của thực phẩm trong việc hàn gắn và kết nối cộng đồng. Thực phẩm là cách tốt nhất để giải quyết một số thách thức cấp bách nhất của hành tinh, và tôi tin chắc rằng chúng ta phải chuyển đổi hệ thống thực phẩm của mình để trở nên bền vững và công bằng hơn. Chúng ta có thể làm rất nhiều điều để truyền cảm hứng cho thế giới coi thực phẩm như một công cụ mạnh mẽ cho sự sáng tạo và thay đổi, và các giải pháp của Earthshot đang đi đầu trong phong trào này".

Trong Báo cáo Tác động Archewell 2020-2022, đầu bếp Andrés đã dành những lời tốt đẹp cho Công tước và Nữ công tước xứ Sussex: "Harry và Meghan, những người bạn thân yêu của tôi, các bạn đã mang hy vọng đến cho mỗi cộng đồng mà các bạn tiếp xúc, luôn bằng một nụ cười, luôn bằng sự đồng cảm. Thông qua sự hợp tác của các bạn với World Central Kitchen, đôi khi một đĩa thức ăn nóng hổi cho thấy những người gặp khó khăn biết chúng ta quan tâm đến họ như thế nào".

Việc bổ nhiệm José Andrés diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thân vương William và Vương tử Harry cùng tham dự đám tang của người dượng bên ngoại, Lord Robert Fellowes tại Nhà thờ St. Mary's ở Snettisham, Norfolk. Hai anh em được xếp chỗ ngồi riêng trong buổi lễ. Sự kiện gia đình đáng buồn này đánh dấu lần đầu tiên hai anh em được nhìn thấy cùng nhau kể từ lễ đăng quang của Nhà vua vào tháng 5/2023.

Vương tử Harry dự kiến sẽ sớm đến New York. Mặc dù ngày giờ chưa được xác nhận nhưng người phát ngôn của Công tước cho biết ông sẽ có mặt tại New York trong Tuần lễ Cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Tuần lễ Khí hậu, diễn ra từ ngày 22 đến 29/9. Chuyến thăm New York của Vương tử Harry trùng với Hội nghị thượng đỉnh về Đổi mới của Giải thưởng Earthshot, cũng sẽ diễn ra tại New York vào ngày 24/9. Tuy nhiên, Thân vương William sẽ không tham dự sự kiện này.

Theo Hello!