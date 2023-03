Thẩm mỹ viện Seoul Center Quận 6 “bùng nổ” khai trương, ưu đãi lớn

Đêm hội khai trương quy mô và hoành tráng



Công ty Bệnh viện thẩm mỹ Quốc tế Seoul Center là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ làm đẹp cao cấp, uy tín được đông đảo phái đẹp và sao Việt tin chọn. Tiếp tục hành trình truyền cảm hứng để chị em trở thành phiên bản đẹp nhất và tự tin nhất với chính mình, đơn vị đã chính thức cho ra mắt thương hiệu mới - Thẩm mỹ viện Seoul Center.

Vào tối ngày 18/3/2023, Thẩm mỹ viện Seoul Center đã chính thức khai trương trong không khí tưng bừng và quy mô hoành tráng tại số 61A Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thẩm mỹ viện Seoul Center khai trương với nhiều tiết mục đặc sắc

Đêm hội khai trương gây ấn tượng mạnh với những tiết mục ca nhạc hiện đại và trendy của các ca sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu thích. Không chỉ vậy, sự góp mặt của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời càng làm không khí trở nên náo nhiệt, sôi động và thăng hoa cảm xúc.

Tất cả khách hàng đến tham dự đêm hội và sử dụng dịch vụ đã nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Bao gồm chương trình đồng giá tất cả dịch vụ và 1 gói triệt lông gồm 5 lần bằng công nghệ IPL Plus hiện đại. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội "thử vận may" cùng chương trình Bốc Thăm May Mắn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 104 TRIỆU.

Hàng trăm khách hàng đến tham dự buổi lễ, tham quan không gian TMV Seoul Center và trải nghiệm các dịch vụ cao cấp

Với dàn khách mời nổi tiếng và nhiều ưu đãi hấp dẫn, đêm hội khai trương Thẩm mỹ Seoul Center thành công mỹ mãn với hàng trăm khách hàng tham dự. Nhiều người đã có mặt từ rất sớm, nóng lòng tận hưởng các tiết mục ca hát, tham quan không gian đẳng cấp của chi nhánh và "xuống tiền" cho các dịch vụ với giá tiết kiệm. Dù đông đúc, khách hàng vẫn được tiếp đón và nhận hỗ trợ, tư vấn chu đáo.

Nếu bỏ lỡ đêm hội khai trương, bạn vẫn còn cơ hội nhận ưu đãi đồng giá dịch vụ và gói triệt lông 5 lần bằng công nghệ IPL Plus đến hết ngày 20/3/2023. Hãy gọi ngay đến hotline 1800 088 878 - 0914 117 811 để được hỗ trợ đặt lịch sớm nhất.

Không gian làm đẹp "xứng tầm quốc tế"

Tọa lạc tại 61A Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Thẩm mỹ viện Seoul Center thổi làn gió mới vào công trình kiến trúc tại khu vực. Chi nhánh Quận 6 được đầu tư xây dựng với nhiều phòng dịch vụ chuẩn VIP, được phân cấp khoa học, hợp lý, đề cao sự riêng tư, mang đến khách hàng trải nghiệm thoải mái và an tâm khi làm đẹp, thẩm mỹ.

Không gian hiện đại bên trong Thẩm mỹ viện Seoul Center

Hơn nữa, Thẩm mỹ viện Seoul Center còn lấy tông màu trắng tối giản làm chủ đạo, lẫn vào đó là những đường nét nhấn nhá vàng gold sang trọng. Kết hợp việc bố trí đủ nội thất, tiện nghi cao cấp và cây xanh ở mỗi không gian phòng, Thẩm mỹ viện Seoul Center "khoác" lên mình diện mạo tinh tế, đẳng cấp và thượng lưu. Khách hàng đến đây sẽ hoàn toàn đắm mình vào những phút giây thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau nhiều giờ làm việc.

Chưa hết, để đáp ứng nhu cầu tân trang nhan sắc và sự tin yêu của khách hàng, Thẩm mỹ viện Seoul Center Quận 6 ghi điểm với dàn trang thiết bị và máy móc cao cấp nhập khẩu 100%. Đồng thời, chi nhánh cũng nhận chuyển giao hàng trăm công nghệ làm đẹp từ nước ngoài đã được đánh giá và kiểm định nghiêm ngặt về độ an toàn, hiệu quả.

Đến thẩm mỹ viện Seoul Center, khách hàng được chuyên gia kiểm tra mọi vấn đề kỹ càng

Bên cạnh việc phát triển về quy mô và cơ sở vật chất, Thẩm mỹ viện Seoul Center còn chú trọng về nguồn nhân lực chất lượng. Chi nhánh quy tụ đội ngũ chuyên gia được đào tạo chuyên sâu về ngành làm đẹp và thẩm mỹ. Họ đều có chuyên môn cao, tay nghề giỏi và thực hiện thành công hàng ngàn ca làm đẹp mỗi năm. Từ đó mang đến khách hàng liệu trình làm đẹp riêng biệt và phù hợp nhất.

Có thể thấy, Thẩm mỹ viện Seoul Center Quận 6 xứng đáng là điểm đến làm đẹp lý tưởng "mới" cho phái đẹp Sài thành. Từ cách thiết kế không gian tối ưu, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng với những dịch vụ ứng dụng công nghệ tân tiến hàng đầu thế giới, chi nhánh sẽ giúp phái đẹp hoàn thiện sắc vóc, tự tin tỏa sáng với "Quyền năng sắc đẹp" của riêng mình.

Công ty Bệnh viện Thẩm mỹ quốc tế Seoul Center - Nơi Thăng Hoa Nhan Sắc Việt

Quy mô 50 chi nhánh trên toàn quốc - Hệ thống thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam

Trụ sở chính: 375 Nguyễn Thượng Hiền, P.11, Quận 10, TP.HCM. (Ngay Vòng Xoay Dân Chủ)

Địa chỉ Quận 6: 61A Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1800 088 878 - 0914 117 811

Website: https://seoulcenter.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/seoulcenter.vn