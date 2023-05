Thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng: Dàn sao Em Và Trịnh đổ bộ, Moon So Ri đọ sắc với Ngọc Châu

Tối ngày 9/5, sau bao ngày chờ đợi, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 1 (Da Nang Asian Film Festival - DANAFF I) chính thức khai mạc tại nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng). Trong năm đầu được tổ chức như sự kiện này đã nhận được sự quan tâm của các nghệ sĩ, nhà làm phim và khán giả Việt.

Góp mặt trong lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 1 có: diễn viên Moon So Ri, dàn diễn viên Em Và Trịnh, vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, NSND Lan Hương, NSND Bùi Bài Bình, Hoa hậu Ngọc Châu…

Trong đó, Hoa hậu Ngọc Châu gây chú ý bởi khung ảnh đọ sắc cùng Moon So Ri, dù cách nhau 20 nhưng minh tinh Phong Hậu được khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung bên nàng hậu Việt. Nakatani Akari - nữ diễn viên thủ vai Michiko Yoshii trong phim Em Và Trịnh cũng có mặt trong sự kiện lớn này.

Diễn viên Moon So Ri khoe vai trần khi xuất hiện trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2023

Hoa hậu Ngọc Châu thân thiết khi đọ sắc bên minh tinh đình đám quốc tế

CEO Bảo Hoàng và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu

Đinh Ngọc Diệp diện chiếc váy thanh lịch khi xuất hiện cùng ông xã

Diễn viên Nakatani Akari và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh

Dàn diễn viên Em Và Trịnh nổi bật trên thảm đỏ

Lan Thy và diễn viên Avin Lu sánh đôi

Rima Thanh Vy

NSND Bùi Bài Bình

Các nghệ sĩ gạo cội có mặt tại sự kiện khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 1

DANAFF I lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo; khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực châu Á -Thái Bình Dương. Đồng thời, qua đó giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh châu Á, Việt Nam và các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới.

Tham dự DANAFF I có 26 bộ phim tham dự đến từ Việt Nam; 10 bộ phim đến từ châu Á -Thái Bình Dương. Điểm nhấn của Liên hoan phim là sự tranh tài của các phim ở 2 hạng mục: Hạng mục "Giải thưởng Phim châu Á - ASIAN FILM AWARD" và Hạng mục "Giải thưởng Phim Việt Nam" sẽ được Hội đồng giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam và quốc tế thẩm định, tuyển chọn trao 12 giải thưởng chính thức.

Đáng chú ý ở thành phần ban giám khảo có sự tham gia của bà Moon So Ri, diễn viên điện ảnh, đạo diễn kiêm biên kịch người Hàn Quốc. Bà Moon So Ri từng nhận giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Venice với phim Oasis (2000). Vai nữ chính trong phim A Good Lawyer's Wife (2003) đã giúp bà Moon So Ri giành được nhiều giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Ngôi sao Hàn Quốc cũng xác nhận sẽ trực tiếp tham dự liên hoan phim cùng chồng - đạo diễn Jang Joon-hwan.