Thái Lan: Gửi cậu con trai 4 tuổi ở nhà bạn, vài tháng sau bố mẹ đón con về trong tình trạng không thể tin nổi

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan và khiến nhiều người băn khoăn không rõ tại sao cặp vợ chồng này có thể để con mình sống ở nhà người khác tới vài tháng trời như vậy.

Mới đây, dư luận Thái Lan đã rúng động trước một vụ việc bất thường, khi một người phụ nữ phụ nữ ở nước này thú nhận đã hành hung đến chết cậu con trai 4 tuổi của bạn mình.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc mới xảy ra gần đây tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Cha mẹ của cậu bé đã trình báo vụ việc người bạn của họ sau khi con trai 4 tuổi của người bạn này bị hành hung đến tử vong khi đang được người bạn trông nom. Cha mẹ của cậu bé đã trình báo với cảnh sát tại Đồn cảnh sát Tha Pha về một người phụ nữ 44 tuổi tên là May.

Cặp vợ chồng đã đi trình báo sau khi nhận thồng tin khiến họ gục ngã.

Theo Kênh 7, nghi phạm May sau đó đã thú nhận trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát. Cha mẹ cậu bé cho biết người phụ nữ này là bạn thân của họ, thường thể hiện tình cảm yêu mến với con trai họ và thường xuyên mời cậu bé đến ở với gia đình mình. Trước đây, cô ta thường đưa đứa trẻ về nhà sau một hoặc hai ngày.

Theo lời cha mẹ, nghi phạm đã đề nghị được trông nom cậu bé trong kỳ nghỉ Tết Songkran hồi tháng Tư vừa qua. Ban đầu, mẹ của cậu bé vẫn giữ liên lạc thường xuyên với con qua các cuộc gọi video và cho biết cậu bé có vẻ sống khá thoải mái.

Tuy nhiên, theo thời gian, người phụ nữ này ngày càng ít trả lời điện thoại. Cha mẹ đứa trẻ cho biết, khi họ yêu cầu được nói chuyện với con, cô ta thường viện cớ đang đi du lịch khỏi Bangkok hoặc nói rằng đứa trẻ đang ngủ. Lo lắng cho con trai mình, cha mẹ đứa trẻ nhiều lần yêu cầu được trả lại con. Họ cho biết các cuộc gọi và yêu cầu của họ ngày càng bị phớt lờ.

Cậu bé đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 13/6 vừa qua.

Ngày 13 tháng 6 vừa qua, cha mẹ đứa trẻ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo rằng con trai họ đã qua đời. Họ đến bệnh viện và phát hiện nhiều vết thương trên cơ thể con. Người mẹ nói với truyền thông rằng cô vô cùng đau khổ khi thấy con trai mình trong tình trạng như vậy. Cảnh sát cho biết, nghi phạm sau đó đã thừa nhận hành vi bạo hành thể xác đối với đứa trẻ khi đang được cô ta chăm sóc.

Chính quyền vẫn chưa công bố thêm chi tiết từ cuộc thẩm vấn. Các nhà điều tra đang tiếp tục thu thập bằng chứng và dự định thẩm vấn các thành viên trong gia đình nghi phạm như một phần của cuộc điều tra. Các thủ tục pháp lý đang được tiến hành.

Trong khi đó, khi vụ việc được công bố trước dư luận, bên cạnh các bình luận phẫn nộ dành cho nghi phạm May thì nhiều người cho rằng chính cha mẹ nạn nhân cũng có lỗi trong vụ việc.

Một số netizen cho biết dù bạn bè có thân nhau đến mức nào và họ có yêu quý con của mình đến đâu thì bố mẹ vẫn là những người yêu thương con nhất và có trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm an toàn cho con. Do đó, họ đã không thể hiểu nổi tại sao cặp vợ chồng có thể để cậu con trai 4 tuổi của mình sống ở nhà bạn tới vài tháng trời trong tình trạng không thể thường xuyên liên lạc với con như vậy.