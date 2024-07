Thái Lan - Điểm dừng chân sôi động của Local Brand nước nhà

Việc bắt tay hợp tác giữa các nghệ sĩ Thái Lan và Việt Nam đang ngày càng sôi nổi hơn bao giờ hết. Nhờ vào bước đà đang ngày một sắc nét của nền giải trí, các local brand cũng đang lựa chọn xứ sở Chùa Vàng xinh đẹp là điểm dừng chân mới trong chặng đường phát triển và mở rộng của mình.



Local Brand Việt Nam và hành trình mở rộng trên thị trường quốc tế

Trong một năm trở lại đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nghệ sĩ quốc tế. Không chỉ là nơi tổ chức các concert trị giá triệu đô mà còn là sự kết hợp trên các chương trình truyền hình thực tế cũng như các mv ca nhạc. Ngoài ra, những thương hiệu nội địa Việt cũng đang dần được nhiều nghệ sĩ quốc tế yêu thích lựa chọn và nhanh chóng cháy hàng. Có thể xem đó là một trong những tín hiệu vui của Việt Nam trên bản đồ văn hoá thế giới.

Tín hiệu này cũng giúp cho các mối liên hệ giữa các quốc gia ngày càng phát triển, và đặc biệt là mối liên kết giữa các thương hiệu Việt Nam và đất nước láng giềng, Thái Lan. Sự phát triển của ngành giải trí cùng với sự tương đồng về mặt văn hoá đã giúp cho độ phủ sóng của các nghệ sĩ tại hai nước được lan rộng. Đó cũng chính là tiền đề cho sự mở rộng của các local brand Việt Nam tại nước bạn. Và Thái Lan, được xem là một mảnh đất màu mỡ được lựa chọn để mở rộng của các thương hiệu Việt.

Á Hậu Thailand Charlotte Austin diện chiếc áo đến từ local brand Việt Bad Rabbit

Cuộc hội ngộ giữa hai nền văn hoá sôi động

Trong tháng 5 vừa qua, phiên hội chợ ở Bangkok, Thái Lan đã diễn ra với sự tham gia từ các Streetwear Local brands Việt và Thái như một cuộc hội ngộ của hai nền văn hoá trẻ và sôi động này. Phiên hội chợ được ra đời từ các bạn trẻ với đam mê thời trang nhằm đạt được sự giao thoa văn hoá, thời trang Streetwear cũng như giao lưu học hỏi từ các brands "máu mặt" của thị trường Việt như: Bad Habits, Bad Rabbit, Have fun with the homies, Offonoff, Dadmade, Gamble Worldwide,... cùng các đại diện nước nhà đến từ Thái Lan có thể kể đến các brands: Anwyll.co, 22thoctoberr…

Đánh thẳng vào thị trường nước bạn, các local brands đến từ Việt Nam cũng không "lép vế" hay kém cạnh. Các sản phẩm được đầu tư từ ý tưởng thiết kế đến chất lượng thành phẩm đáng kinh ngạc, cập nhật tốt các xu hướng thời trang toàn cầu nhưng vẫn mang được tinh thần văn hoá Streetwear Việt đã thể hiện đúng tinh thần của cuộc hội ngộ này.

Một trong những thương hiệu đã tấn công thành công vào thị trường Thái Lan và tạo được điểm nhất tại hội chợ thời trang này chính là Bad Rabbit. Được đánh giá cao khi đem tới một khía cạnh ngọt ngào và dễ thương của phong cách streetwear mà ít thương hiệu nào dám đánh vào, và Bad Rabbit đã chứng minh được thành công của mình. Rất nhiều bạn trẻ, người nổi tiếng ở xứ sở Chùa Vàng đã diện và mặc đồ của nhà Thỏ vì những hình ảnh dễ thương của hình tượng bé Thỏ cùng với sự hợp thời, trendy của từng sản phẩm.

Các bạn trẻ Thái Lan hào hứng khi diện đồ nhà Bad Rabbit tại Hội chợ (Từ trái qua: @ww.monday, @eeyeees)

Ngoài Bad Rabbit, Bad Habits cũng là một trong những brands "cứng" có mặt trong phiên hội chợ đặc biệt này. Bad Habits tự tin đột phá theo hình thái thương hiệu Rebel-Outlaw, đại diện cho tiếng nói những người trẻ muốn khẳng định cái tôi cá nhân, thể hiện cá tính, ủng hộ sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Bad Habits còn thể hiện được chất riêng với câu slogan "Bad is not bad" - Chúng tôi cá tính, chúng tôi khác biệt nhưng chúng tôi vẫn luôn chứng minh giá trị của bản thân đối với xã hội.



Đánh dấu cột mốc tiềm năng trên bản đồ thời trang quốc tế

Sau những cơ hội để giao lưu giữa hai quốc gia, ta có thể thấy Thái Lan hay việt Nam đều là những quốc gia mang trong mình những nét văn hoá riêng biệt, màu sắc nhưng còn non trẻ, nơi những nghệ nhân tài năng đang chớm nở và không ngừng trau dồi. Khi tiến ra khỏi vùng an toàn trong nước, các sản phẩm của các thương hiệu Việt đã được các bạn trẻ nước ngoài đón nhận và tin tưởng sử dụng. Được đà tiến lên, các thương hiệu thời trang Việt Nam cũng đang có những bước tiến đáng kể khi dần len lỏi vào thị trường Thái Lan, chinh phục thêm một tệp khách hàng mới vẻ và đầy triển vọng.

Hiện tại, việc Thái tiến của các local brands Việt Nam nói chung và Bad Habits nói riêng đều đang nóng hơn bao giờ hết, khi các thương hiệu Việt đều đem đến sự chỉn chu, bài bản trong con đường đưa hình ảnh Việt Nam đến các thị trường nước bạn.

Bad Habits nhận được sự chào đón với các talent/media partner tại Thái Lan. (Từ trái qua : @pleppyw; @imnotfloat; @paultnedo)

Không chỉ dừng lại ở đất nước Thái Lan xinh đẹp, cộng đồng thời trang Việt hứa hẹn sẽ mở rộng và vươn mình ra các nước Đông Nam Á. Cùng các bộ sưu tập mới mang đậm dấu ấn cá nhân trong tương lai, Bad Habits tự tin sẽ định vị chính mình trên bản đồ thời trang ở các thị trường mà thương hiệu đặt chân đến. Và thương hiệu cũng hy vọng đây sẽ là sự đánh dấu cho cột mốc phát triển vượt trội của nền văn hoá Việt Nam trên thị trường thời trang quốc tế.



