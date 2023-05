Thái độ gây chú ý của Xoài Non và “cô gái váy đen” sau ồn ào lấn lướt trên thảm đỏ

Tham dự sự kiện mới đây, Xoài Non chiếm trọn spotlight với ngoại hình xinh đẹp, nổi bật. Người đẹp sinh năm 2002 diện đầm đen được cut-out khéo léo để tôn lên vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Mặc dù lọt ống kính camera thường song sắc vóc của Xoài Non vẫn không hề bị “dìm”. Cô nàng nhận nhiều lời khen bởi diện mạo ngày càng thăng hạng, ngắm mãi không chán.

Nhan sắc Xoài Non gây chú ý tại sự kiện (Clip: Team sự kiện)

Bên cạnh những bình luận về nhan sắc, netizen còn phát hiện Xoài Non tham dự sự kiện cùng người bạn thân Nguyễn Anh Nghi. Được biết, đây cũng chính là “cô gái váy đen” từng gây xôn xao khi đi thảm đỏ cùng Xoài Non trong sự kiện trước đây. Thời điểm đó, Nguyễn Anh Nghi khiến dân tình bàn tán khi có thái độ lấn lướt lúc chụp hình chung cùng Xoài Non. Ngoài ra, cô nàng còn gây hiểu nhầm khi liên tục kéo áo Phí Ngọc Hưng.

Sau những ồn ào, cả Nguyễn Anh Nghi và Xoài Non đều lên tiếng đính chính về sự việc. Tuy nhiên phải đến mới đây, netizen mới lại thấy cả hai cùng xuất hiện với nhau. Trái với nhiều lời đồn đoán, mối quan hệ của Xoài Non và Anh Nghi vẫn rất thân thiết, cả hai liên tục cười nói vui vẻ. Dẫu vậy, Anh Nghi dường như tránh xuất hiện quá nhiều trước camera.

Xoài Non và "cô gái váy đen" Nguyễn Anh Nghi vẫn rất thân thiết (Ảnh: Team sự kiện)

Trước đó, Xoài Non từng giải thích cô và Anh Nghi chơi chung trong một hội bạn. Ngoài ra, Anh Nghi cũng hỗ trợ người đẹp rất nhiều trong công việc: “Chị Nghi ở team hỗ trợ Xoài, sản xuất phía sau nên khi đi sự kiện hay nép về sau, không tự tin khi xuất hiện trước đám đông. Việc đi chung rất bình thường”.

Còn về phía Anh Nghi, cô cũng từng lên tiếng khi ồn ào xảy ra. Cô cho biết đã chơi chung và đi sự kiện cùng Xoài Non nhiều lần nhưng bất ngờ vì chỉ một vài khoảnh khắc bỗng dưng viral trên MXH và có những bình luận của netizen đi quá xa. "Chuyện tỏ thái độ với Xoài Non thì cụ thể mình cầm túi không quai, khi chụp hình, mọi người đưa thêm bảng nên mình phải gửi đồ cho trợ lý. Chứ không có thái độ 'bơ' hay tỏ ra khó chịu gì với Xoài Non hết", Anh Nghi từng khẳng định có mối quan hệ thân thiết với Xoài Non.

Xoài Non và Anh Nghi trong sự kiện trước đây