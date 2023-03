Thách thức các mùa trong năm, chuyện giặt giũ không còn đáng sợ với trọn bộ giải pháp từ LG

Tưởng chừng là chuyện đơn giản, thế nhưng chỉ có người chịu trách nhiệm giặt giũ quần áo và đồ dùng trong nhà mỗi ngày mới biết công việc này cũng đòi hỏi một kỹ năng "tham vấn thời tiết" nhất định. Nếu giặt đồ vào ngày thiếu nắng, quần áo/chăn màn sẽ dễ có mùi ẩm mốc khó chịu. Nếu bất chấp thực hiện nhiệm vụ vào một ngày mưa, rất có thể cả không gian nhà cửa sẽ thành "chiến trường" phơi đồ ngổn ngang. Đặc biệt đối với các loại đồ dùng có kết cấu vải dày, ít nilon (như vải len, nhung, dạ, vải tweed...) thì việc cân nhắc nên hay không nên được giặt sạch trong những ngày thời tiết không chiều lòng càng trở thành gánh nặng, tuy nhiên làm sạch đồ dùng là nhu cầu thiết yếu.

Khó khăn là vậy, song không hẳn là không có giải pháp để giải quyết vấn đề này. Là một trong những thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng Việt, đặc biệt là các thiết bị làm sạch và bảo vệ sợi vải, LG hiện có đa dạng các loại máy giặt – sấy, tủ chăm sóc quần áo cao cấp đáp ứng đa dạng nhu cầu khác nhau của mỗi gia đình. Cùng tìm hiểu để lựa chọn cho nhà mình một thiết bị giải được bài toán thời tiết này!

Đối với người dùng là cá nhân hay những cặp vợ chồng mới cưới, tháp giặt sấy cao cấp LG WashTower™ được xem là sự lựa chọn kinh tế nhất vì đáp ứng những nhu cầu làm sạch đồ dùng vô cùng tiện lợi, nhanh chóng. Với nhu cầu tìm kiếm thiết bị tối ưu cho không gian căn hộ tương đối hẹp hoặc không gian phòng giặt giới hạn, tháp giặt sấy LG WashTower™ xuất hiện như một giải pháp tân tiến, trước tiên là giúp người dùng tiết kiệm diện tích. Lần đầu ra mắt vào năm 2022, tháp giặt sấy LG WashTower™ sở hữu thiết kế thời thượng, gọn gàng với một bộ điều khiển trung tâm duy nhất ở giữa, giúp cho quá trình sử dụng sản phẩm thuận lợi hơn. Chu trình làm sạch nhanh chỉ trong 1 giờ đồng hồ đã giúp thiết bị được đánh giá là lý tưởng dành cho các gia đình hiện đại. Cụ thể, TurboWash™ 360 và hệ thống truyền động trực tiếp trí tuệ nhân tạo AI DD™ của máy giúp làm sạch đồ dùng nhanh hơn, sạch hơn, mang lại hiệu quả bảo vệ sợi vải tốt hơn đến 18%.

Là một thiết bị được tích hợp trí thông minh nhân tạo AI, máy có thể đưa ra đề xuất phù hợp tùy theo tính chất sợi vải để tối ưu quy trình giặt sấy.

Tiếp nối thành công khi lần đầu ra mắt tại thị trường Việt Nam, LG giới thiệu đến người dùng phiên bản tháp giặt sấy mới với màu xám sang trọng, nhỏ gọn hơn cùng trọng lượng giặt sấy 14/10 kg, đặc biệt phù hợp cho nhu cầu sử dụng của người dùng là cá nhân hay các cặp đôi mới cưới. Thiết bị sẽ chính thức được đặt trước trên website bán hàng của LG từ 01/04 – 30/04/2023.

Quần áo, chăn mền, gấu bông, mũ bảo hiểm... cần được vệ sinh thường xuyên để loại trừ các mầm bệnh có thể gây dị ứng da hoặc tác động xấu đến sức khỏe.

Đặc biệt để thỏa mãn nhu cầu "yêu chiều" những món quần áo đắt tiền, các nhóm đồ dùng cần được vệ sinh hàng ngày (như thú bông, cặp sách...), LG mang đến cho người dùng giải pháp LG Styler. LG Styler với công nghệ hơi nước TrueSteam™ được tạo thành 100% từ hơi nước sẽ giúp tiêu diệt đến 99.9% vi khuẩn, virus gây hại trên quần áo, đồ dùng bằng vải một cách nhanh chóng. Chiếc tủ còn được thiết kế hệ thống móc treo có chuyển động ngang nhẹ nhàng giúp rũ sạch bụi bẩn và giúp hơi nước thẩm thấu vào quần áo, đồ vải dễ dàng hơn. So với việc sấy khô trong không khí, hệ thống sấy khô ở nhiệt độ thấp của LG Styler giúp vải vóc được làm khô nhanh hơn, ngăn ngừa co rút và hư hỏng do nhiệt.

LG Styler chính là một trong những thiết bị bảo vệ đồ dùng một cách hiện đại và toàn diện, được ưu tiên lựa chọn không chỉ vì hiệu quả, mà còn vì thiết kế trang nhã, phản ánh lối sống thời thượng.

Để cung cấp thêm nhiều sự lựa chọn về màu sắc phù hợp với không gian sống hiện đại, LG bổ sung vào bộ sưu tập LG Styler với 2 mẫu màu mới là xanh lá (S5GOC) và màu be (S5BOC).

Với các giải pháp toàn diện mà LG mang đến cho gia đình, người dùng không còn phải lo lắng về thách thức liên quan đến thời tiết bởi quần áo và đồ dùng luôn trong trạng thái sạch khuẩn, thơm tho. Hãy chọn cho gia đình một thiết bị phù hợp, tiện lợi để bảo vệ sức khỏe cả nhà một cách tốt nhất!