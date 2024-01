“Tết Hảo” trong tôi là…

Những ngày cuối năm, các chuyến xe tỉnh, tàu chạy đường dài càng đông vui, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ai ai cũng háo hức mong chờ được về nhà, gặp lại người thân sau cả một năm làm việc, học tập xa gia đình.



Năm 2023 vừa qua cũng là một năm khó khăn về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế. Mong muốn đóng góp chút yêu thương để đồng hành cùng người tiêu dùng đang học tập, làm việc tại thành phố trên hành trình trở về quê đón Tết, Hảo Hảo đã có mặt tại bến xe miền đông (Quận Bình Thạnh) và nhà ga Sài Gòn vào ngày 06/01/2024 và 11/01/2024 để trao đi hàng nghìn bộ quà Tết Hảo. Bên trong bộ quà là một chiếc gối, 4 gói mì Hảo Hảo Hương Vị Lẩu Kim Chi Hàn Quốc và Hảo Hảo Mì Xào Hương Vị Hải Sản và bộ 9 phong bì lì xì chứa đựng những lời chúc Tết may mắn từ Hảo Hảo, đây không chỉ là phần quà thiết thực để người tiêu dùng có giấc ngủ ngon hơn trên hành trình về quê, bữa ăn gia đình dịp Tết thơm ngon hợp ý cả nhà hơn nhờ hương vị mì Hảo Hảo, cũng như không khí đầu xuân rộn ràng hơn nhờ những lời chúc Tết thân tình, trên tay xúng xính phong bì lì xì Tết Hảo thật xinh.

Nụ cười rạng rỡ trên môi những người con xa quê đang mong ngóng trở về gia đình khi nhận trên tay những bộ quà Tết Hảo ý nghĩa

Được mì Hảo Hảo tiếp sức, những người con đang chờ những chuyến xe về nhà no bụng, ấm lòng, có thêm sức khỏe cho những chặng đường dài phía trước

Không khí tại bến xe những ngày cận Tết vốn đã nhộn nhịp, nay càng rộn ràng hơn khi đâu đâu cũng thấy những phần quà Hảo Hảo được trao đi. Ngắm nhìn chiếc gối quà tặng của Hảo Hảo, anh AAA nói: "May quá, có chiếc gối này tôi sẽ tranh thủ ngủ được một giấc ngon hơn trên xe để về đến nhà có thể bắt tay ngay vào việc giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết".



Hành trang về quê đón Tết của những người con xa quê thêm đủ đầy bởi những món quà từ Hảo Hảo, ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ, rạng rỡ hơn

Gối Hảo Hảo giúp chuyến đi thêm êm ái, nhẹ nhàng, giấc ngủ trên xe thêm ngon. Mì Hảo Hảo để thưởng thức cùng gia đình và những chiếc bao lì xì với nhiều lời chúc ý nghĩa, tất cả đều thay lời Hảo Hảo muốn nói, gửi gắm mong ước đẹp đến người nhận

Mỗi chiếc phong bao lì xì đại diện cho một hương vị mì gói Hảo Hảo được người Việt yêu thích với những câu chúc ý nghĩa mong cầu sự bình an, may mắn, hạnh phúc. Hảo Hảo mì xào hương vị hải sản đậm vị Việt chúc bạn "Phúc lộc ngập tràn", Hảo Hảo lẩu kim chi Hàn Quốc mong bạn "Giàu sang phú quý", Hảo Hảo sa tế hành tím cầu chúc"Tình vào đầy tim", Hảo Hảo sườn heo tỏi phi cầu mong "Vạn sự như ý", Hảo Hảo tôm chua cay kính chúc"Năm mới nhiều vận may", Hảo Hảo mì xào hương vị tôm hành mang đến "Tài lộc hanh thông", Hảo Hảo hương vị tôm xào chua ngọt cầu mong "Ngọt ngào yêu thương".



Tết Đoàn Viên năm nay bên cạnh thưởng thức các món Tết ngon từ mì Hảo Hảo cả nhà đều mê, sẽ thêm nhiều ý nghĩa, đong đầy, trọn vẹn hơn bằng cách trao đi những lời chúc yêu thương từ những chiếc phong bao lì xì Hảo Hảo. Mì Hảo Hảo tin rằng, bằng cách trao đi yêu thương đầy thành tâm này chúng ta sẽ nhận lại được nhiều may mắn trong năm mới Giáp Thìn 2024. Hảo Hảo cũng muốn tri ân, cảm ơn chính những người được trao tặng. Cảm ơn vì chúng ta đã cùng nhau cố gắng trong cả năm qua. Cảm ơn vì chúng ta đã mạnh mẽ để vượt qua, để trở về sum vầy cùng gia đình trong những ngày Tết Đoàn Viên này.

Cùng những gói quà được trao đi, Hảo Hảo cũng dành tặng người tiêu dùng nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều phần quà hấp dẫn cho một năm mới nhiều may mắn

Những chuyến xe và chuyến tàu ngược xuôi từ Nam, Bắc cứ thế lăn bánh khỏi bến, mang theo những nụ cười rạng rỡ, những ánh nhìn lưu luyến, biết ơn từ cả người tặng và người nhận. "Tết Hảo" trong tôi là những khoảnh khắc tuy bình dị thế đấy nhưng lại chứa đựng rất nhiều yêu thương, rất nhiều gửi gắm. Cùng với Hảo Hảo và những phần quà, mong rằng những bữa ăn ngày Tết của mỗi nhà sẽ thêm đủ đầy, may mắn. "Tết Hảo" là Tết Đoàn Viên, mì Hảo Hảo trên bàn ăn ngày Tết với đủ hương vị và những cách thức chế biến sẽ là món ngon gắn kết gia đình.



Cuộc thi "Chế biến mì Hảo - Đón Tết Đoàn Viên" đã chính thức khép lại với hơn 6000 bài dự thi chất lượng. Những phần quà đã và đang được gửi tặng dành cho những người may mắn nhất. Tham gia thử thách, ngoài những phần quà giá trị, bạn còn sưu tầm thêm cho mình được hàng nghìn công thức chế biến mì Hảo Hảo siêu ngon cho Tết Đoàn Viên thêm trọn vẹn.

Tiếp tục tham gia thử thách Cùng Hảo Hảo tạo ảnh Tết Đoàn Viên của bạn để nhận thêm hàng nghìn phần quà hấp dẫn khác nhé!

Nối tiếp "Chế biến mì Hảo - Đón Tết Đoàn Viên", mì Hảo Hảo còn đem đến nhiều hoạt động khác. Thử thách "Cùng Hảo Hảo tạo ảnh Tết Đoàn Viên của bạn" và hàng nghìn phần quà hấp dẫn khác đang tìm chủ nhân. Nhanh tay tham gia cuộc thi lưu giữ khoảnh khắc đoàn viên của gia đình và cơ hội nhận thêm quà thêm lộc đón năm mới Giáp Thìn nào!