TEDxRMIT mang những làn sóng bứt phá đến Hà Nội

Với chủ đề "Transition: Waves of Breakthrough" (tạm dịch: "Chuyển giao: Làn sóng bứt phá"), mùa thứ sáu của TEDxRMIT lấy cảm hứng từ thực tế rằng người trẻ đang phải đối diện với những biến đổi liên tục trong xã hội cũng như trong tâm sinh lý của bản thân.

Trưởng thành trong thời đại với vô vàn cơ hội và thách thức, nhiều bạn trẻ đang trải qua các cảm xúc khác nhau, từ sợ hãi, lo lắng về tương lai bất định, tới háo hức, trông đợi về chương tiếp theo trong cuộc sống. Họ cần lời khuyên và chỉ dẫn từ những người đi trước dày dạn kinh nghiệm, cùng sự đồng cảm và ủng hộ từ cộng đồng, để có thể vượt qua từng sự thay đổi một cách tích cực.

Đến với TEDxRMIT tại Hà Nội vào tháng 2/2023, năm diễn giả là những người có tầm ảnh hưởng ở các lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam đã truyền tải những nội dung này với góc nhìn và màu sắc đa dạng.

Sau khi dẫn dắt màn khởi động đầy năng lượng cùng khán giả, huấn luyện viên kịch ứng tác và nhà sáng lập Saigon Improv House - Vân Possible đã chia sẻ bốn bài học quý giá mà kịch ứng tác đã trao cho bà để tự tin đối mặt với những điều bất định trong cuộc sống. Đó là biết lắng nghe, sống trong hiện tại, hợp tác, và tin tưởng vào trực giác của bản thân.

Bà Vân Possible, huấn luyện viên kịch ứng tác và nhà sáng lập Saigon Improv House (Ảnh: UK Motion và TEDxRMIT)

Còn đối với Tổng giám đốc Vietcetera Hảo Trần, kinh nghiệm đúc kết được sau bảy năm rời nước Mỹ về Việt Nam khởi nghiệp đã giúp ông nhận ra một kim chỉ nam mới. Từ một chàng trai trẻ luôn cố gắng thể hiện năng lực của bản thân, giờ đây điều quan trọng hơn đối với vị doanh nhân này là lắng nghe và quan tâm đến thế giới xung quanh mình.

"Be interested, to be interesting – hãy quan tâm và thích thú với những điều xung quanh để có thể trở thành một người thú vị", ông nói.

Ông Hảo Trần, Tổng giám đốc Vietcetera (Ảnh: UK Motion và TEDxRMIT)

‘Quan tâm’ cũng là một từ khóa trong bài diễn thuyết ấn tượng của chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực truyền thông và kinh doanh, Chủ tịch MVV Academy Nguyễn Thanh Sơn.

Ông Sơn chia sẻ: "Tuổi trẻ có một thứ mà những người thế hệ tôi không có – đó là khả năng được khám phá và được sai lầm. Chỉ có như vậy thì xã hội mới phát triển, chứ nếu vẫn còn bị bó hẹp trong tư duy của thế hệ những người đi trước thì thật sự rất khó".

"Để đối đầu với thế giới đầy bất trắc, hãy dừng lại và để ý tới những điều nhỏ bé đang xảy ra xung quanh chính chúng ta. Chưa cần đến kỹ năng lãnh đạo, cũng chưa cần khả năng xử lý tình huống hay tư duy phản biện. Theo tôi, việc chúng ta có thể bắt đầu làm ngay từ bây giờ rất đơn giản: Đó là sự quan tâm và chăm sóc".

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch MVV Academy (Ảnh: UK Motion và TEDxRMIT)

Hiểu chính mình, luôn tự tin và dũng cảm vượt qua định kiến từ xã hội là những gì mà Thảo Nhi Lê đã truyền đạt trong bài nói tại TEDxRMIT.

Năm ngoái, khi sắp bước sang tuổi 28, nữ doanh nhân và nhà sáng tạo nội dung này đã quyết định thực hiện ước mơ bấy lâu nay là tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trước khi vượt quá ngưỡng tuổi cho phép ứng tuyển.

"Tôi nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục chùn bước trước định kiến và sống trong nỗi sợ bị đánh giá thì tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội đó và hối tiếc suốt quãng đời còn lại. Bằng cách tham gia cuộc thi, tôi thậm chí có thể thách thức những định kiến trong xã hội và truyền cảm hứng cho mọi người sống hết mình theo chính cách họ muốn", Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022 nói.

Bà Thảo Nhi Lê, nhà sáng lập Daphale Studios, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022 (Ảnh: UK Motion và TEDxRMIT)

Sẵn sàng đón nhận những thử thách cũng là thông điệp mà nhà báo và bình luận viên thể thao Trương Anh Ngọc gửi gắm trong bài trình bày với chủ đề "Hãy để mình bị sốc".

"Tôi có một câu nói mà các bạn có thể đã biết, đó là ‘Đi khi ta còn trẻ’. Và hôm nay, tôi đến đây để nói: ‘Hãy sốc khi ta còn trẻ’. Sốc để biết mình nhỏ bé như thế nào so với thế giới bao la, để biết đương đầu với một thời đại khó khăn đầy rẫy đổi thay, và trên hết, để cho cuộc sống luôn có một ngọn hải đăng soi đường", ông Ngọc nói.

Ông Trương Anh Ngọc, nhà báo và bình luận viên thể thao (Ảnh: UK Motion và TEDxRMIT)

Trên tinh thần lan tỏa những ý tưởng giàu giá trị theo phong cách của chuỗi diễn thuyết nổi tiếng toàn cầu TED Talks, các chương trình TEDx được cộng đồng, tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới lên kế hoạch và điều phối tổ chức một cách độc lập tại địa phương họ.

Sinh viên RMIT Việt Nam đã bắt đầu tổ chức sự kiện TEDxRMIT từ năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh và đây là năm đầu tiên chương trình này đến với thủ đô.

Với hình thức thể hiện mang tính đột phá, chương trình đã gây được tầm ảnh hưởng và tiếng vang nhất định khi thu hút được số lượng đông đảo người quan tâm và đạt kỉ lục bán hết vé chỉ trong 12 phút.

Để đạt được thành công này, ban tổ chức gồm chín thành viên chủ lực và 27 thành viên hỗ trợ đã ráo riết chuẩn bị trong vòng sáu tháng. Vừa đi học vừa chuẩn bị cho sự kiện, các bạn sinh viên đã có nhiều đêm không ngủ để cùng nhau lên ý tưởng, sản xuất những thông điệp truyền thông hấp dẫn, giải quyết hàng chục đầu việc hậu cần, cũng như chăm chút cho từng món quà ý nghĩa dành cho khách tham dự sự kiện.

Trưởng ban tổ chức – sinh viên Đặng Chúc An cho biết: "TEDxRMIT thực sự là một cột mốc trong hành trình trưởng thành của chúng tôi. Giống như chủ đề của sự kiện, đây như là một ‘làn sóng bứt phá’ của chính cá nhân chúng tôi vậy".

An chia sẻ thêm: "Chúng tôi hy vọng rằng các bạn trẻ tham gia sự kiện cũng đã thu thập được những công cụ và kiến thức hữu ích, dù ít hay nhiều, để có thể tạo ra những đột phá cho cuộc đời mình trong bối cảnh thế giới luôn đổi thay".

Ban tổ chức sự kiện TEDxRMIT vào tháng 2/2023 tại Hà Nội (Ảnh: UK Motion và TEDxRMIT)

Bên cạnh đó, sự đóng góp và giúp đỡ từ những nhà tài trợ, đặc biệt là Nhà tài trợ Kim cương: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc gia ADG, đã khiến cho TEDxRMIT: "Chuyển giao: Làn sóng bứt phá" diễn ra suôn sẻ và lan tỏa được thông điệp tới cộng đồng.

