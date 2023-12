Taylor Swift bỗng bị chỉ trích vì cứ đến SVĐ cổ vũ là lại khiến bạn trai cầu thủ thua

Vào hôm 27/12, tờ Pagesix đưa tin Taylor Swift hiện gặp phải rắc rối với người hâm mộ câu lạc bộ bóng bầu dục Kansas City Chiefs - nơi bạn trai Travis Kelce đang thi đấu. Theo nguồn tin, nữ ca sĩ sinh năm 1989 vừa tới cổ vũ người yêu trong trận đối đầu với đội Las Vegas Raiders. Đáng tiếc, đội bóng của Travis lại tiếp tục phải đón nhận 1 trận thua. Được biết, câu lạc bộ này thua tới 5 trận trong 8 trận đấu vừa qua, đang gây thất vọng lớn với thành tích bết bát.

Trên các diễn đàn, người hâm mộ Kansas City Chiefs chỉ ra rằng, thành tích của đội bỗng lao dốc kể từ khi Taylor thường xuyên tới sân vận động cổ vũ bạn trai cầu thủ. Từ đây, fan của đội bóng bất ngờ "chĩa mũi dùi" về phía giọng ca Bad Blood, nhấn mạnh cô là nguyên nhân khiến Travis Kelce mất tập trung trong thi đấu dẫn tới thành tích yếu kém của đội.

Taylor bất ngờ hứng "cơn mưa gạch đá" sau khi tới sân vận động xem bạn trai thi đấu

Cách đây hơn 2 tuần, cánh phóng viên bắt gặp hình ảnh Taylor đang cố gắng an ủi bạn trai sau 1 trận thua

Cộng đồng fan Kansas City Chiefs thậm chí còn so sánh Taylor với nữ nghệ sĩ Yoko Ono (vợ John Lennon) - người được cho là nguyên nhân khiến ban nhạc huyền thoại The Beatles tan rã: "Taylor Swift không khác Yoko Ono là bao. Yoko làm cho The Beatles ‘tan đàn xẻ nghé’ còn Taylor sẽ khiến cho Kansas City Chiefs chìm sâu trong khủng hoảng", "Nếu Taylor còn tiếp tục tới sân cổ vũ, Kansas City Chiefs sớm muộn gì cũng quay lại thời kỳ đen tối trước kia thôi", "Taylor thật sự đã phá hủy đội bóng rồi"...

Không chỉ người hâm mộ Kansas City Chiefs phẫn nộ, ngay cả bình luận viên Skip Bayless cũng công khai "đá xoáy" nữ ca sĩ sinh năm 1989 trên trang cá nhân bằng dòng tweet: "Có vẻ như đã đến lúc gọi Taylor là người gây xao nhãng rồi. Bạn nghĩ thế nào Patrick? Còn bạn thì sao Travis?".

Yoko Ono bất ngờ bị réo gọi giữa làn sóng chỉ trích hướng về phía Taylor

Bình luận viên thể thao Skip Bayless "đá đểu" Taylor trên trang cá nhân: "Có vẻ như đã đến lúc gọi Taylor là người gây xao nhãng rồi. Bạn nghĩ thế nào Patrick? Còn bạn thì sao Travis?"

Trái ngược với phản ứng tiêu cực từ fan Kansas City Chiefs, không ít khán giả trung lập đã lên tiếng bênh vực Taylor. Những cư dân mạng này khẳng định giọng ca 8X không đáng bị lên án gay gắt. Bởi lẽ, bóng bầu dục là bộ môn thi đấu tập thể, hơn nữa người đẹp cũng chỉ tới sân cổ vũ giống như bao khán giả bình thường khác.

Khán giả đồng loạt lên tiếng bảo vệ nữ ngôi sao 8X: "Bóng bầu dục là môn thể thao đồng đội, sao lại chỉ đổ lỗi cho mình Travis? Và càng vô lý hơn khi lên án Taylor", "Từ bao giờ Taylor lên sân thi đấu và khiến đội bóng thua trận thế? Cô ấy chỉ là khán giả thôi", "Kể cả Travis có thi đấu không tốt thì cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho Taylor được", "Taylor không đáng bị ‘ném đá’. Cả Yoko Ono cũng không đáng bị nhắc đến trong trường hợp này. Đến bây giờ vẫn có người còn nghĩ bà ấy đã khiến The Beatles tan rã sao? Như thế có khác gì phân biệt chủng tộc đâu".

Nhiều khán giả trung lập lên tiếng bênh vực Taylor trong bối cảnh nữ ca sĩ bị fan bóng bầu dục "khủng bố"

Đây không phải lần đầu tiên Taylor gặp rắc rối với người hâm mộ bóng bầu dục. Cách đây gần 2 tuần, người đẹp sinh năm 1989 bỗng bị khán giả la ó phản đối dữ dội khi tới sân cổ vũ bạn trai Travis Kelce trong trận đối đầu với New England Patriots.

Trước đó, việc giọng ca Bad Blood liên tục tham gia các trận bóng bầu dục trong suốt thời gian qua cũng khiến 1 bộ phận cư dân mạng không hài lòng. Những netizen này cho rằng sự hiện diện của Taylor với tần suất dày đặc có thể khiến nhiều khán giả không tập trung theo dõi các trận đấu.

Taylor khiến 1 bộ phận khán giả bất mãn khi tới sân vận động cách đây không lâu

Nguồn: Pagesix