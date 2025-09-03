Tay ngang thôi là chưa đủ: Ngành sự kiện cần chuyên gia được đào tạo bài bản

Công nghệ và chuẩn quốc tế tái định hình ngành sự kiện

Từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam đã chứng kiến nhiều sự kiện để lại dấu ấn: những concert ca nhạc tại Mỹ Đình thu hút gần 90.000 khán giả, chương trình nghệ thuật quốc gia kỷ niệm 30/4 kết hợp ánh sáng mapping 3D và trình diễn drone đồng bộ, hay chuỗi kỷ niệm 2/9 với hàng vạn người tham dự. Mỗi sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa - giải trí, mà còn là siêu dự án công nghệ với doanh thu hàng trăm tỷ đồng từ vé, quảng cáo và dịch vụ đi kèm.

Nhưng không chỉ các "ông lớn" mới đòi hỏi sự chuyên nghiệp. Ngay cả workshop vài trăm người, lễ ra mắt thương hiệu… cũng buộc phải tích hợp livestream, tương tác mạng xã hội,... để tạo trải nghiệm hiện đại và giữ chân khán giả trẻ. Điều đó cho thấy: ở mọi quy mô, ngành sự kiện Việt Nam đang bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên chuyên nghiệp hóa và công nghệ hóa.

Xu hướng này cũng trùng khớp với bức tranh nhân sự toàn cầu: nhiều công ty sự kiện quốc tế hiện chỉ tuyển ứng viên có nền tảng đào tạo bài bản, vì đó là "tấm vé" đảm bảo chất lượng.

Những sự kiện đa nền tảng đặt ra nhu cầu cấp thiết về nhân sự có kỹ năng quản lý dự án, công cụ số và tư duy chiến lược.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc một công ty sự kiện quốc tế tại TP.HCM, chia sẻ: "5-7 năm trước, một ê-kíp nhỏ có thể ‘ôm’ cả chương trình. Nhưng bây giờ, khách hàng yêu cầu trải nghiệm ngang tầm Singapore, Hàn Quốc. Điều này khiến nhân lực tay ngang khó bắt kịp, bởi sự kiện không chỉ là sân khấu và âm thanh, mà là quản lý ngân sách, an toàn, pháp lý và công nghệ."

Chị Thu Hà, cựu sinh viên ngành ngoại ngữ, hiện làm quản lý dự án sự kiện cho một thương hiệu thời trang, thừa nhận: "Tôi bắt đầu làm event chỉ vì đam mê, nhưng khi phụ trách sự kiện với hơn 3.000 khách mời, tôi mới thấy thiếu kiến thức về quản lý rủi ro và pháp lý. Nếu không có sự hỗ trợ từ đối tác quốc tế, có lẽ chúng tôi đã gặp sự cố lớn."

Sức hút ngành sự kiện với các nhân sự gen Z

Đòi hỏi cao nhưng bù lại, thu nhập ngành sự kiện cũng đủ sức hút. Theo các công ty tuyển dụng, vị trí nhân viên điều phối sự kiện hiện có mức lương trung bình 12-18 triệu đồng/tháng, trong khi quản lý dự án tại các agency lớn dao động 25-40 triệu đồng/tháng. Với những dự án MICE (du lịch kết hợp họp mặt, hội nghị) mức đãi ngộ có thể cao gấp đôi, chưa kể khoản thưởng dự án.

Điều này lý giải vì sao ngày càng nhiều bạn trẻ Gen Z chọn sự kiện như một con đường dài hạn, thay vì chỉ xem đó là "nghề tay trái" để thử sức.

Đón đầu nhu cầu nhân sự chất lượng cao, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) triển khai chương trình Quản lý Tổ chức Sự kiện, do Đại học Bournemouth (Anh quốc) cấp bằng.

Bournemouth hiện nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, xếp thứ 3 tại Vương quốc Anh trong Bảng xếp hạng Các trường Đại học trẻ của Times Higher Education 2024.

Triển lãm nghệ thuật Summer Show tổ chức bởi sinh viên BUV

Tiến sĩ Maren Viol, Trưởng chương trình Du lịch, Khách sạn và Sự kiện tại BUV, chia sẻ:

"Sinh viên của chúng tôi được trang bị toàn diện về quản lý sự kiện và cả những kỹ năng mở rộng. Các em học về quản trị rủi ro, marketing, lập ngân sách… và áp dụng trực tiếp vào việc thiết kế, triển khai các sự kiện thực tế. Mục tiêu là đào tạo ra những nhà quản lý sự kiện có tầm nhìn chiến lược, đủ sức cạnh tranh trong toàn khu vực châu Á".

Điểm đặc biệt của chương trình là BUV chú trọng kết nối với doanh nghiệp. Sinh viên có cơ hội thực tập và tham gia dự án tại những thương hiệu lớn như Intercontinental, Sheraton, FPT, Movenpick Hotel & Resort,… - những môi trường vốn đòi hỏi chuẩn mực quốc tế.

Tiến sĩ Maren Viol nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi muốn sinh viên bước ra khỏi giảng đường đã có trong tay kỹ năng thực chiến và mạng lưới nghề nghiệp, để khi tốt nghiệp, các em có thể đảm nhận ngay những vị trí quản lý sự kiện hoặc điều phối dự án quốc tế."

Sự kiện âm nhạc do sinh viên BUV tổ chức

Ngay trong thời gian học, sinh viên BUV đã tham gia tổ chức các sự kiện lớn như Fashion Show "52", TEDx BUV, The Universe Showcase - dance festival… để rèn luyện kỹ năng tổ chức, phối hợp và trải nghiệm môi trường sự kiện chuyên nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cũng rất rộng mở: từ làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện, khách sạn - nhà hàng, đến phòng marketing và PR tại doanh nghiệp.

Không ít bạn trẻ còn chọn con đường khởi nghiệp, bắt đầu từ workshop, lễ cưới rồi phát triển thành production house hoặc agency chuyên nghiệp.

"Khác biệt không nằm ở việc bạn có bao nhiêu sự kiện, mà nằm ở cách bạn biến mỗi sự kiện thành trải nghiệm đáng nhớ, gắn với dấu ấn thương hiệu, văn hóa và cộng đồng. Và để làm được điều đó, thế hệ chuyên gia được đào tạo theo chuẩn quốc tế chính là yếu tố then chốt ." Ông Nam - Giám đốc công ty tổ chức sự kiện - khẳng định.

