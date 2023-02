Tàu vận tải Hoàng Gia 46 gặp nạn trên biển: Chốt phương án hút 8.000 lít dầu

“Gần 1 tuần qua, sau khi tàu Hoàng Gia 46 va vào đá ngầm gãy đôi, lực lượng cứu hộ đã tìm mọi cách xử lý nguy cơ tràn dầu. Tuy nhiên, việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn do biển sóng lớn, gió có lúc giật cấp 7-8. Hôm nay gió biển giảm còn cấp 4-5, dự báo sóng êm hơn vào ngày mai”, ông Hiền cho biết.

Theo đó, phương án mà chủ tàu Hoàng Gia 46 đã trình, đó là đơn vị trục vớt dầu sẽ thả phao quanh tàu mắc cạn, không cho dầu rò rỉ ra ngoài, sau đó các thợ lặn và kỹ sư sẽ khảo sát để lắp ráp hệ thống ống bơm hút dầu để đưa vào bờ.

Tàu Hoàng Gia 46 va vào đá ngầm bị gãy đôi, nguy cơ tràn 8.000 lít dầu DO

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã lên phương án ứng phó trường hợp xảy ra sự cố dầu tràn từ tàu này. Nếu nhiên liệu trên tàu tràn, các lực lượng biên phòng, công an, cảng vụ chuẩn bị tàu và nhân lực theo dõi hướng, dùng phao quây chặn dầu tràn, phòng cháy chữa cháy. Sở TN&MT dùng thiết bị để quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác động tới môi trường. Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường canh gác nhằm bảo vệ tài sản, hàng hóa của tàu Hoàng Gia 46 không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp, phá hoại.

Đồng thời, tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí PTSC chuẩn bị xe chuyên dụng và tàu; phao quây dầu (mỗi đoạn 30 m); bơm thu hồi dầu tràn; bồn chứa cơ động; tấm thấm dầu; bộ thiết bị xử lý ô nhiễm đường bờ; túi đựng chứa thải nguy hại... Nhiều công ty khác trong tỉnh và Trung tâm Ứng phó sự cố thiên tai khu vực miền Trung cũng sẵn sàng hỗ trợ ứng phó...

Trước đó, tàu sắt Hoàng Gia 46 thuộc Công ty TNHH Vận tải biển Hoàng Gia (địa chỉ An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng) chở hơn 2.700 tấn gạo từ cảng Mỹ Thới (An Giang) ra cảng Hải Phòng. Tàu do ông Nguyễn Duy Tuyên (42 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên.

Khoảng 10 giờ sáng mồng 5 Tết tàu đi ngang qua vùng biển Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) thì gặp sóng lớn đánh, sau đó va vào đá ngầm, tàu thủng đáy, nước tràn vào. Bộ đội Biên phòng đồn Sa Huỳnh đã có mặt ứng cứu và đưa 11 thuyền viên vào bờ an toàn. Tàu hiện bị mắc kẹt ở bãi cạn thuộc phường Phổ Thạnh.