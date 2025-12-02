Tàu Thần Châu-20 sẽ trở về Trái Đất trong chế độ không người lái

Hoàng Châu , Theo baotintuc.vn 21:15 02/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Tàu vũ trụ Thần Châu-20 (Shenzhou-20), hiện neo đậu tại Trạm Vũ trụ Trung Quốc, sẽ thực hiện chuyến trở về Trái Đất trong trạng thái không có phi hành gia, sau khi phát hiện nguy cơ hư hại do va chạm với mảnh vỡ không gian.

Tàu Thần Châu-20 sẽ trở về Trái Đất trong chế độ không người lái- Ảnh 1.

Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-20. Ảnh: THX/TTXVN

Ba phi hành gia dự kiến trở về trên Thần Châu-20 đã được chuyển sang Thần Châu-21 và hạ cánh an toàn ngày 14/11.

Trước đó, hôm 25/11, Trung Quốc phóng Thần Châu-22 - lần phóng khẩn cấp đầu tiên trong lịch sử chương trình bay có người lái. Tàu Thần Châu-22 không có phi hành đoàn mà chỉ chở theo hàng hóa gồm thực phẩm không gian, vật tư y tế, trái cây tươi, rau củ, cũng như các thiết bị để xử lý cửa sổ bị nứt trên tàu Thần Châu-20. Thần Châu-22 tự động thực hiện quá trình tìm kiếm và ghép nối nhanh với tổ hợp trên Trạm Thiên Cung của Trung Quốc. Sau đó, tàu vũ trụ này sẽ đưa 3 phi hành gia của tàu Thần Châu-21 đang ở trên quỹ đạo quay về Trái Đất.

Theo cơ quan chuyên trách, vết nứt được phát hiện tại cửa sổ quan sát ngay trước lịch trở về ban đầu ngày 5/11. Tổ bay đã ghi hình trong và ngoài khoang để phục vụ việc đánh giá từ mặt đất.

Trong thời gian tới, tổ bay Thần Châu-21 có thể được giao kiểm tra và gia cố thêm khu vực nứt bằng thiết bị chuyên dụng được chuyển lên cùng Thần Châu-22. Việc đưa Thần Châu-20 về không người lái được đánh giá sẽ cung cấp dữ liệu thực nghiệm quan trọng cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Nửa thế kỷ truy tìm thủ phạm vụ cướp bí ẩn nhất Nhật Bản
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày