Tàu Thần Châu-20 sẽ trở về Trái Đất trong chế độ không người lái

Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-20. Ảnh: THX/TTXVN

Ba phi hành gia dự kiến trở về trên Thần Châu-20 đã được chuyển sang Thần Châu-21 và hạ cánh an toàn ngày 14/11.

Trước đó, hôm 25/11, Trung Quốc phóng Thần Châu-22 - lần phóng khẩn cấp đầu tiên trong lịch sử chương trình bay có người lái. Tàu Thần Châu-22 không có phi hành đoàn mà chỉ chở theo hàng hóa gồm thực phẩm không gian, vật tư y tế, trái cây tươi, rau củ, cũng như các thiết bị để xử lý cửa sổ bị nứt trên tàu Thần Châu-20. Thần Châu-22 tự động thực hiện quá trình tìm kiếm và ghép nối nhanh với tổ hợp trên Trạm Thiên Cung của Trung Quốc. Sau đó, tàu vũ trụ này sẽ đưa 3 phi hành gia của tàu Thần Châu-21 đang ở trên quỹ đạo quay về Trái Đất.

Theo cơ quan chuyên trách, vết nứt được phát hiện tại cửa sổ quan sát ngay trước lịch trở về ban đầu ngày 5/11. Tổ bay đã ghi hình trong và ngoài khoang để phục vụ việc đánh giá từ mặt đất.

Trong thời gian tới, tổ bay Thần Châu-21 có thể được giao kiểm tra và gia cố thêm khu vực nứt bằng thiết bị chuyên dụng được chuyển lên cùng Thần Châu-22. Việc đưa Thần Châu-20 về không người lái được đánh giá sẽ cung cấp dữ liệu thực nghiệm quan trọng cho các nhiệm vụ tiếp theo.