''Tẩu tán'' hơn 20.000 sản phẩm trong 30 ngày, đây là tuýp kem chống nắng đang đứng top 1 doanh thu trên Amazon

Kem chống nắng là một trong những sản phẩm skincare không thể thiếu trong quá trình chăm sóc và bảo vệ da. Trên thị trường hiện có rất nhiều thương hiệu và dòng kem chống nắng để bạn lựa chọn. Đây vừa có thể coi là lợi thế vì người ua có thêm nhiều gợi ý mua sắm, nhưng cũng là điểm bất lợi vì họ không biết nên lựa chọn sản phẩm nào trong hàng nghìn thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, 1 sản phẩm kem chống nắng được đông đảo chị em lựa chọn và có doanh thu ''khủng'' chắc chắn là sẽ là sản phẩm đáng tiền và đáng để mong đợi.

Và nếu bạn đang tìm kiếm 1 tuýp kem chống nắng như vậy, thì còn chần chừ gì mà không ''check'' ngay sản phẩm đến từ nhà Neutrogena mang tên Ultra Sheer Dry-Touch Water Resistant and Non-Greasy Sunscreen Lotion with Broad Spectrum SPF 70.

Độ ''hot'' của Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Water Resistant and Non-Greasy Sunscreen Lotion with Broad Spectrum SPF 70 được thể hiện rõ rệt qua doanh số bán hàng cũng như vị trí của em nó trên bảng xếp hạng các sản phẩm kem chống nắng bán chạy nhất trên trang TMĐT lớn nhất thế giới - Amazon. Cụ thể, tuýp kem chống nắng của nhà Neutrogena đã giữ vững vị trí Top 1 trong danh sách kem chống nắng bán chạy nhất trên Amazon suốt 2 tháng gần đầy.

Chưa dừng lại ở đó, trong tháng 1 vừa rồi, thương hiệu Neutrogena này đã ''tẩu tán'' hơn 20.000 tuýp kem chống nắng Ultra Sheer Dry-Touch Water Resistant and Non-Greasy Sunscreen Lotion With Broad Spectrum SPF 70 trên Amazon. Chưa hết, trung bình đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng em kem chống nắng này là 4.6/5 sao. Điều này cho thấy, Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Water Resistant and Non-Greasy Sunscreen Lotion with Broad Spectrum SPF 70 thực sự là một sản phẩm chất lượng và đáng để đầu tư.

Về thành phần, Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Water Resistant and Non-Greasy Sunscreen Lotion with Broad Spectrum SPF 70 sử dụng công thức Avobenzone để bảo vệ phổ rộng tối ưu khỏi tia UVA, lão hóa da và tia UVB đốt cháy da cho cả cơ thể và khuôn mặt. Bảng thành phần của em này không chứa PABA và không gây mụn, ngoài ra còn có công nghệ Dry-Touch cho kết quả không bóng nhờn và mờ. Công thức Helioplex giúp đem lại lớp chống nắng vượt trội cho làn da của người dùng.

Sản phẩm có kết cấu dạng kem mỏng nhẹ và không bóng, bên cạnh đó còn có khả năng hấp thụ nhanh vào da mà không gây cảm giác bết dính. Theo giới thiệu của hãng, khả năng chống nước của em kem chống nắng này còn có thể lên tới 80 phút.

Với những ưu điểm nổi trội như vậy nhưng giá thành của 1 tuýp Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Water Resistant and Non-Greasy Sunscreen Lotion with Broad Spectrum SPF 70 chỉ dao động trong khoảng 250 - 280k mà thôi. Đây quả thực là một mức giá vừa túi để chị em trải nghiệm dòng kem chống nắng chất lượng đến từ thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ.

Dưới đây là một số địa chỉ mà bạn có thể mua sản phẩm này tại Việt Nam:

