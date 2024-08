Tàu hàng đâm phà ở An Giang, hành khách rơi xuống sông: Người dân nỗ lực ném phao cứu nạn nhân

Khoảng 15 giờ 40 phút chiều nay (6/8) đã xảy ra một vụ va chạm giữa tàu chở hàng và phà chở khách trên sông Vàm Nao (đoạn bến đò Tân Trung – xã Mỹ Hội Đông, nối 2 huyện Phú Tân – Chợ Mới, An Giang). Diễn biến vụ va chạm được người dân ghi lại, đăng tải trên MXH khiến người xem "thót tim", lo lắng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tàu sắt chở hàng của Thái Lan có trọng tải 4.498 tấn do ông Phitsanu Kasamesang (người Thái Lan) điều khiển chạy hướng Thuận Giang đến sông Vàm Nao thì xảy ra va chạm với phà chở khách biển kiểm soát AG-23293 do ông Châu Trọng Lực (SN 1985, ở xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chạy hướng huyện Phú Tân đến huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Khoảnh khắc tàu chở hàng đâm phà chở khách được người dân ghi lại. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên phà của ông Lực có 2 xe ô tô tải, 6 xe mô tô, 1 xe ba gác và khoảng 10 người.

Cú va chạm khiến nhiều người và một xe tải bị bị rơi xuống sông, phà bị nghiêng sang 1 bên, lan can hư hỏng.