"Tất tần tật" về Galaxy Buds2 Pro: Thiết kế khá quen thuộc nhưng nâng cấp phần cứng mạnh mẽ hơn

Bên cạnh dòng sản phẩm Galaxy Z mới chuẩn bị ra mắt vào ngày 10/8 tới đây, Samsung sẽ còn giới thiệu thêm nhiều món phụ kiện công nghệ khác, trong đó bao gồm cả mẫu tai nghe Galaxy Buds2 Pro. Đây sẽ là phiên bản nâng cấp của Galaxy Buds Pro ra mắt cách đây gần 2 năm.

Galaxy Buds2. Ảnh: The Verge

Galaxy Buds2 Pro dự kiến sẽ không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế, nâng cấp chủ yếu tới từ phần cứng và tính năng bên trong, bao gồm chất âm cải thiện, chống ồn chủ động cải thiện và có thời lượng pin tốt hơn.

Thiết kế

Theo các thông tin rò rỉ từ trang 91Mobiles, thiết kế của Galaxy Buds2 Pro trông gần giống với Galaxy Buds2 ra mắt vào năm ngoái. Tai nghe sử dụng thiết kế in-ear, không có đuôi tai, phần housing được thiết kế bo tròn để dễ dàng nằm trong vòm tai của người đeo. Nguồn tin rò rỉ cũng tiết lộ tai nghe sẽ có 3 tuỳ chọn màu sắc là đen, xanh và tím.

Từ hình ảnh render chúng ta có thể thấy rõ Buds2 Pro có hộp sạc hình vuông tương tự các phiên bản Buds trước đây, kèm theo đó là 3 tuỳ chọn màu sắc.

Ảnh CAD 3 tuỳ chọn màu sắc của Galaxy Buds2 Pro (Ảnh: 91Mobiles)

Chống ồn chủ động được nâng cấp

Một trong những tính năng được mong chờ trên Galaxy Buds2 Pro là khả năng chống ồn được nâng cấp. Theo đánh giá từ trang Android Authority, ở thế hệ Galaxy Buds2 năm ngoái, tính năng chống ồn chủ động và thụ động đều đã được cải thiện so với Galaxy Buds Pro. Do vậy với sự xuất hiện của Galaxy Buds2 Pro, người dùng hoàn toàn có thể mong chờ một khả năng chống ồn "xịn" hơn so với các dòng Galaxy Buds hiện tại.

Chất âm nâng cấp

Trên thực tế, ngay từ các thế hệ Galaxy Buds và Buds+ đầu tiên, Samsung đã mang tới một chất âm tương đối tốt. Các thế hệ sau cải thiện hơn về chất âm với chip xử lý mới cũng như thiết kế màng loa khác biệt. Với việc Galaxy Buds2 Pro là dòng tai nghe cao cấp nhất của Samsung, chúng ta cũng có thể kỳ vọng một chất âm vượt trội trên thế hệ tai nghe TWS mới.

Thời lượng pin ấn tượng

Khảo sát từ Android Authority cho thấy một trong những tính năng được người dùng yêu cầu trên các dòng tai nghe không dây mới là thời lượng pin tốt hơn. Với Galaxy Buds2 ra mắt vào năm ngoái, chiếc tai nghe này có thể cung cấp 5 giờ nghe nhạc chỉ với một lần sạc, nâng cấp lên 15 giờ khi dùng với hộp sạc đi kèm.

Samsung chắc chắn sẽ cần phải cải thiện thời lượng pin trên dòng Galaxy Buds mới, đặc biệt là phiên bản Pro nếu muốn thu hút người dùng.

Giá bán

Mức giá của Galaxy Buds2 Pro mới đây cũng đã được rò rỉ bởi các đại lý bán lẻ. Theo GSMArena, Galaxy Buds2 Pro tại thị trường Mỹ sẽ có giá 229.99 USD, tức là đắt hơn 30 USD so với thế hệ Galaxy Buds Pro tiền nhiệm. Tại Việt Nam, Galaxy Buds2 Pro có thể sẽ có giá khoảng 5 - 5.9 triệu đồng trong đợt đầu ra mắt, và tuỳ theo các chương trình khuyến mãi của từng đại lý mà mức giá có thể thấp hơn giá niêm yết, thậm chí tặng kèm cho người dùng mua Galaxy Z Fold4 hoặc Z Flip4.

Galaxy Buds2 Pro sẽ sớm được Samsung trình làng tại sự kiện Galaxy Unpacked tổ chức trực tuyến vào ngày 10/8 tới đây.

