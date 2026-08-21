Tất cả người dân đang dùng camera giám sát chú ý cảnh báo mới nhất từ công an

Công an yêu cầu người dân cảnh giác với nguy cơ mất an toàn từ hệ thống camera giám sát gia đình.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong thời đại công nghệ 4.0, camera giám sát đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều hộ gia đình. Không chỉ góp phần đảm bảo an ninh, hỗ trợ theo dõi người thân từ xa, thiết bị này còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản, giám sát các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích vượt trội, việc sử dụng camera giám sát cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ bị xâm nhập, đánh cắp, rò rỉ và phát tán trái phép hình ảnh đời tư.

Những quảng cáo về ứng dụng và cách hack camera giám sát xem trộm clip nhạy cảm. Ảnh: CA Quảng Ninh

Thực tế cho thấy, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc khi hình ảnh nhạy cảm từ camera giám sát tại nhà bị phát tán trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và cuộc sống riêng tư của cá nhân, gia đình. Nguy cơ này đang ngày càng gia tăng nếu người dùng không chủ động nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo mật trong quá trình sử dụng thiết bị.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng rò rỉ hình ảnh từ hệ thống camera giám sát. Một trong những nguyên nhân phổ biến là sự chủ quan khi để thợ lắp đặt tự cài đặt hoặc biết mật khẩu truy cập hệ thống, sau đó người dùng không thay đổi lại. Việc sử dụng mật khẩu mặc định, mật khẩu yếu hoặc không thay đổi thường xuyên cũng tạo điều kiện cho kẻ xấu dễ dàng đột nhập vào hệ thống.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình không chú trọng đến việc cập nhật phần mềm điều khiển camera, khiến thiết bị tồn tại lỗ hổng bảo mật. Đây là cơ hội để các đối tượng hacker khai thác và chiếm quyền kiểm soát camera từ xa. Việc lựa chọn những sản phẩm camera rẻ tiền, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn an ninh cũng là yếu tố tiềm ẩn rủi ro lớn về dữ liệu cá nhân.

Để hạn chế nguy cơ rò rỉ hình ảnh từ hệ thống camera, người dân cần nâng cao ý thức bảo mật và áp dụng các biện pháp sau:

Ảnh được AI hỗ trơ thiết kế

Không lắp camera tại khu vực riêng tư như phòng ngủ, phòng thay đồ, nhà vệ sinh… để tránh nguy cơ hình ảnh nhạy cảm bị lộ.

Không sử dụng mật khẩu mặc định, không cung cấp hoặc để thợ lắp đặt tự ý đặt mật khẩu. Trong trường hợp phải cung cấp để hỗ trợ kỹ thuật, cần đổi mật khẩu ngay sau đó.

Sử dụng mật khẩu mạnh, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt, cần được thay đổi mật khẩu định kỳ.

Thường xuyên cập nhật phần mềm điều khiển camera, nhất là phần mềm xem camera từ xa, để vá các lỗ hổng bảo mật.

Lựa chọn sản phẩm camera từ các thương hiệu uy tín, có tiêu chuẩn bảo mật cao và được người dùng đánh giá tích cực.

Camera giám sát là trợ thủ đắc lực giúp đảm bảo an ninh, bảo vệ người thân và tài sản. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng và quản lý đúng cách, hệ thống này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền riêng tư của mỗi người. Đã đến lúc người dân cần chủ động trang bị kiến thức về an toàn thông tin, lựa chọn thiết bị chất lượng và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật để biến công nghệ thành công cụ phục vụ cuộc sống, thay vì là nguy cơ tiềm ẩn gây hậu quả khó lường.