Tất cả người dân có VNeID, chú ý thông báo mới nhất từ công an

Tiện ích trên VNeID góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân trong việc kiểm tra, bảo đảm tính chính xác của thông tin cá nhân.

‎Hiện nay, người dân có thể chủ động đề nghị điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID mà không cần trực tiếp đến cơ quan Công an để nộp hồ sơ.

Thông qua dịch vụ công “Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”, người dân có thể chủ động đề nghị điều chỉnh 07 trường thông tin của bản thân khi phát hiện có sai sót hoặc chưa thống nhất với giấy tờ hợp pháp, gồm: (1) Họ và tên; (2) Ngày, tháng, năm sinh; (3) Giới tính; (4) Nơi đăng ký khai sinh; (5) Quê quán; (6) Dân tộc; (7) Quốc tịch.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh, đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử và chọn mục “Thủ tục hành chính”.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long)

Bước 2: Tại mục “Dịch vụ công căn cước”, chọn thủ tục “Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long)

Bước 3: Chọn “Tạo mới yêu cầu”, sau đó lựa chọn hình thức “Đề nghị điều chỉnh cho bản thân” hoặc “Khai hộ”, cụ thể:

- Trường hợp đề nghị điều chỉnh cho bản thân: Hệ thống hiển thị thông tin của người đề nghị. Công dân chọn “Kiểm tra thông tin”, lựa chọn trường thông tin cần điều chỉnh trong 07 trường thông tin nêu trên và nhập nội dung chính xác đề nghị cập nhật.

- Trường hợp khai hộ: Chỉ áp dụng đối với người kê khai là cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp. Người kê khai nhập đầy đủ thông tin của người được đề nghị điều chỉnh, chọn “Kiểm tra thông tin”, xác định trường thông tin có sai sót và nhập nội dung đề nghị điều chỉnh theo hướng dẫn của hệ thống.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long)

Bước 4: Tại màn hình xác nhận hồ sơ, kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã kê khai; đính kèm giấy tờ, tài liệu chứng minh nội dung đề nghị điều chỉnh; tích chọn ô “Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật” và thực hiện gửi hồ sơ.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long)

Sau khi gửi thành công, hồ sơ sẽ được chuyển đến Công an cấp xã nơi cư trú của công dân để tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và giải quyết theo quy định. Khi hồ sơ được giải quyết thành công, kết quả điện tử sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNeID theo chức năng của hệ thống.

Việc mở rộng hình thức tiếp nhận hồ sơ qua ứng dụng VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Thông qua việc khai thác các nền tảng số, công tác cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện nhanh chóng, chính xác và đồng bộ hơn, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu dân cư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cơ quan Công an khuyến khích người dân chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân trên ứng dụng VNeID; khi phát hiện thông tin chưa chính xác, cần kịp thời gửi đề nghị điều chỉnh, góp phần bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, người dân có thể liên hệ Công an nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long

https://kenh14.vn/tat-ca-nguoi-dan-co-vneid-chu-y-thong-bao-moi-nhat-tu-cong-an-215261029234322548.chn