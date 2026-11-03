Tất cả người dân chú ý quy định phạt tới 100 triệu đồng sẽ chính thức áp dụng từ ngày 5/12

Các vi phạm quy định về đặt cược, casino và trò chơi có thưởng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 391 ngày 20/10/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2026.

Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm đối với hoạt động kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; đồng thời bổ sung các quy định xử lý vi phạm về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ảnh được tạo bởi AI.

Bên cạnh phạt tiền, các hình thức xử phạt bổ sung gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng là 1 năm.

Nghị định cũng quy định 17 nhóm hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược; 15 nhóm hành vi trong lĩnh vực casino; 15 nhóm hành vi trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và 4 nhóm hành vi liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đối với từng nhóm hành vi, Nghị định quy định cụ thể mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, tạo cơ sở để xử lý thống nhất các vi phạm phát sinh trong hoạt động kinh doanh có điều kiện này.

Đối với lĩnh vực kinh doanh đặt cược, Nghị định quy định:

Ảnh được tạo bởi AI.

Ngoài ra, đối với hành vi bán vé đặt cược cho đối tượng không được phép tham gia đặt cược bị phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng

Đối với hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược bị phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng

Đáng chú ý, Nghị định dành quy định cụ thể đối với các hành vi vi phạm trong phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố. Theo đó, hành vi thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

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Mức phạt từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi: tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không tố giác hành vi tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Nghị định, các mức phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức; mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Theo Công an tỉnh An Giang