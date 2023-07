Tạo "Avatar âm nhạc" của bạn bằng ứng dụng thú vị từ Bang & Olufsen

Nếu như với các sản phẩm công nghệ cao, thương hiệu Đan Mạch Bang & Olufsen luôn bỏ công chăm chút phần cứng để đem tới vẻ đẹp đậm chất Hygge thì giờ đây, những giai điệu nhạc số cũng sẽ được hãng tô điểm phần nhìn. Nổi tiếng với các dòng tai nghe chống ồn chủ động với hiệu suất đáng kinh ngạc và thiết kế high-end (như Beoplay H9i, Beoplay HX hay tai nghe chơi game Beoplay Portal); những mẫu loa xa xỉ được tạo hình như những tác phẩm nghệ thuật (như các siêu phẩm A9, Beolab 90 hay Beosound Stage), Bang & Olufsen giờ đây sẽ tiếp tục "làm đẹp" trải nghiệm nghe nhạc ngay từ nền tảng số.



Được hoàn thiện đẹp mắt tới từng đinh ốc, mỗi sản phẩm loa và tai nghe của Bang & Olufsen đều đẹp chuẩn mực và được so sánh với những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Nhưng, với thương hiệu Đan Mạch, chỉ đẹp phần cứng thôi là chưa đủ…

"See Yourself in Sound", hay "Họa âm trong bạn" là chiến dịch mới nhất từ Bang & Olufsen, được tạo ra để "vẽ" nên cá tính âm nhạc dựa trên gu thưởng thức của bạn.



Cá tính âm nhạc của bạn sẽ được Bang & Olufsen mô phỏng bằng phong cách trừu tượng và những chuyển động nhún nhảy bắt mắt, thông qua "See Yourself in Sound"

"Bang & Olufsen đã dành một thế kỷ để tạo ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ việc thưởng thức âm nhạc. Trong kỷ nguyên tương tác số, chúng tôi thực sự muốn chú trọng tới một không gian nơi cộng đồng có thể nắm bắt được niềm đam mê âm nhạc của chính mình, dựa trên quá trình họ lựa chọn, lắng nghe và thưởng thức nó" - trích lời Giám đốc Tiếp thị của Bang & Olufsen, Kamel Ouadi.



Chỉ bằng vài thao tác dễ dàng, bạn có thể "đồng bộ" tài khoản Spotify với hệ thống Bang & Olufsen (hoặc thực hiện vài khảo sát ngắn gọn nếu không có tài khoản Spotify). Chỉ sau chừng vài giây ngắn ngủi, một "Avatar âm nhạc" cực kỳ sinh động sẽ được tạo ra, hết mình lắc lư trong giai điệu được Bang & Olufsen "remix" cho riêng bạn. Nhân vật độc đáo này có thể được chia sẻ qua mạng xã hội, cũng như lưu về dưới dạng video để bạn có thể khoe cùng hội anh chị em đồng âm.

Chất liệu hình họa trừu tượng được Bang & Olufsen sử dụng để nắm bắt cảm xúc trong âm nhạc. Một ví dụ: chuỗi hình họa ở ảnh trên sẽ đại diện cho cảm xúc "hưng phấn" - dành riêng cho fan cứng của dòng nhạc điện tử

Với "See Yourself in Sound", âm nhạc sẽ trở thành ngôn ngữ phổ quát, hiển hiện trong tầm mắt. Bằng cách truy cập trang chủ của Bang & Olufsen (senses.bang-olufsen.com) và truy cập chiến dịch, bạn sẽ được hướng dẫn để đồng bộ playlist của Spotify với hệ thống của Bang & Olufsen. Gu nghe nhạc, những bài hát "replay cháy máy", thậm chí là nguồn năng lượng mà dòng nhạc bạn ưa thích sẽ được AI của hệ thống phân tích và "vẽ" lại thành một "Avatar", hay nhân vật đại diện, với phong cách hình họa đậm chất tương lai như vừa bước ra từ những thước phim khoa học viễn tưởng.



Cảm xúc "yên bình" được mô tả như một điệu ballet… hoặc bất cứ thứ gì mà bạn đang tưởng tượng ra

Nếu playlist của bạn bị dòng nhạc đồng quê "thư giãn và yên bình" chiếm sóng, rất có thể "avatar âm nhạc" của bạn sẽ được phủ ngập hoa lá, cỏ cây đậm chất viễn tưởng như thế này

Với Bang & Olufsen, âm nhạc đại diện cho các bản thể hoàn toàn độc lập, và mỗi "Avatar" được tạo ra bởi "See Yourself in Sound" sẽ thể hiện chính xác bản sắc cá nhân. Bang & Olufsen coi đây là điểm giao nhau, nơi cộng đồng kết nối và thể hiện xúc cảm cá nhân và sự sáng tạo - đúng với tính chất của chiến dịch.



Chỉ chưa đầy một phút để bạn và cạ cứng "hình tượng hóa" gu âm nhạc đỉnh cao của bản thân - tại sao không?

Theo dõi Fanpage B&O Vietnam , hoặc trải nghiệm các sản phẩm mới nhất của thương hiệu tại hệ thống cửa hàng chính hãng:

Bang & Olufsen Hà Nội:

51 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm

Tel: +84 24 3946 0100

Bang & Olufsen TP. Hồ Chí Minh:

Sheraton Saigon Hotel, 88 Đồng Khởi, Quận 1

Tel: +84 28 3822 2595

Bang & Olufsen Shop-In-Shop TP. Hồ Chí Minh:

Tầng 2 – Gian 201-3, Takashimaya, 92-94 Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 1

Tel: +84 28 3636 1214