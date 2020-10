Tặng gì cho “người thương” dịp 20/10? Mách nhỏ từ Glosbe & Co, cứ chọn một trong những món này đảm bảo các nàng thích mê

Khi được hỏi muốn nhận quà gì thì câu trả lời cửa miệng của hội con gái thường là "gì cũng được". Vâng, một câu trả lời "có cũng như không", lại còn tăng "level hoang mang" cho người được hỏi. Thế nên, kinh nghiệm cho các chàng trai là đừng nên hỏi trực tiếp mà hãy dùng sự tinh tế của mình để tự tìm ra đáp án nhé!

Một bật mí cho các chàng là hội chị em phụ nữ thường khá "mê mẩn" với những món đồ trang sức nhỏ xinh, vừa là phụ kiện giúp tạo điểm nhấn cho outfit hàng ngày, vừa giúp các nàng thêm phần nữ tính, nổi bật và thu hút trước đám đông. Hơn nữa lại phù hợp với mọi độ tuổi. Vậy thì tại sao không dành tặng họ những món quà "nhỏ mà có võ" này nhỉ?

Và dưới đây là những gợi ý từ Glosbe & Co dành cho bạn:

Dây chuyền

Những bộ trang phục dù có cầu kỳ đến đâu cũng sẽ không tránh khỏi đơn điệu nếu chị em không biết cách kết hợp cùng các phụ kiện thời trang khác. Cho dù diện một chiếc đầm sexy, một chiếc áo sơ mi cá tính, một bộ vest lịch thiệp hay đơn giản là một chiếc áo phông basic thì việc tạo điểm nhấn cho phần cổ vẫn luôn là cần thiết. Một outfit dù nhàm chán đến đâu cũng sống động và hiện đại khi kết hợp cùng chiếc dây chuyền sang chảnh, độc đáo, do vậy, thêm bao nhiêu chiếc dây chuyền vào BST của các nàng có lẽ cũng không bao giờ là thừa đâu các anh nhé.

Ai bảo đơn giản là đơn điệu? Khi mà phong cách minimalist lên ngôi thì những mẫu dây chuyền thiết kế đơn giản lại rất được lòng các bạn nữ. Vừa trendy, cá tính, đôi lúc lại toát lên nét dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tính tùy vào việc mix&match với những trang phục khác nhau.

Những mẫu dây chuyền được khắc tên, hay những thiết kế ấn tượng, lạ mắt cũng được chị em khá ưa chuộng. Hoặc độc đáo hơn thì lựa chọn những mẫu dây chuyền thiết kế theo năm sinh cũng là một ý tưởng không tồi. Những mẫu dây chuyền này thường phù hợp với những bạn nữ trẻ trung, năng động. Nên lựa chọn làm quà tặng cho em gái, chị gái hoặc bạn gái là phù hợp hơn cả

Còn nếu theo style sang trọng, quý phái thì các anh có thể lựa chọn những mẫu dây chuyền mặt đính đá, ngọc hoặc dây chuyền nhiều lớp vừa mang lại vẻ thanh lịch vừa hiện đại và mới mẻ

Những mẫu này không chỉ phù hợp với giới trẻ mà các anh lựa chọn làm quà tặng mẹ cũng "miễn chê" nhé

Nhẫn

Ai bảo những đôi yêu nhau mới tặng nhẫn cho nhau? Hiện nay nhẫn là món quà phổ biến được nhiều người lựa chọn để tặng cho bạn bè, người thân bởi đây cũng là một trong những món phụ kiện mà phái nữ khá chuộng.

Quan điểm con gái chỉ đeo nhẫn đính hôn và kết hôn có thể nói là quan điểm khá "cũ" rồi. Ngày nay, những người phụ nữ hiện đại luôn biết cách khẳng định "gout" của mình, từ việc lựa chọn trang phục đến việc kết hợp với phụ kiện sao cho "chất" nhất. Và dĩ nhiên không thể phủ nhận vai trò của những chiếc nhẫn trong việc góp phần giúp phái đẹp khẳng định cá tính của mình.

Những chiếc nhẫn bạc với thiết kế độc đáo, lạ mắt là món đồ trang sức không thể thiếu của các cô nàng hiện đại

Chỉ một chút nhấn nhá nhẹ nhàng cũng đã mang đến cho người phụ nữ một nét đẹp dịu dàng nữ tính

Lắc tay



Đa phần những món trang sức tuy nhỏ xinh nhưng lại có sức hấp dẫn "vô cực" đối với phái nữ và lắc tay cũng không phải là ngoại lệ. Không chỉ giúp tạo điểm nhấn cho đôi bàn tay của phái đẹp trở nên duyên dáng và có sức hút hơn mà lắc tay còn là 1 trong những phụ kiện góp phần tạo nên "gout" cho mỗi cô gái.

Từ những kiểu dáng mang nét truyền thống cổ điển đến những thiết kế tinh tế, hiện đại, các cô gái đều có thể tạo nên cá tính riêng cho mình qua việc kết hợp trang phục với những chiếc lắc tay

Kết hợp lắc tay giúp outfit của phái nữ trở nên có "gout" hơn và đương nhiên, cô gái nào cũng mong muốn mình thật nổi bật giữa đám đông. Vậy thì đây hẳn là một món quà rất đáng để lựa chọn đó chứ!

Lắc chân

Có thể không phổ biến như những trang sức khác nhưng những chiếc lắc chân xinh xắn như thế này chắc chắn sẽ "đốn tim" các cô nàng đấy!

Việc sử dụng một chiếc lắc để làm điểm nhấn cho đôi chân mỗi khi bạn mặc váy hoặc quần soóc, ngố để khoe đôi chân thon dài cũng là một trong những xu hướng của giới trẻ ngày nay. Đừng bao giờ coi thường vai trò của thứ "dây" thanh mảnh này, bởi dù có được thiết kế đơn giản hay cầu kỳ thì chúng đều góp phần giúp các nàng thể hiện cá tính đấy!

Khuyên tai

Đây là thứ trang sức siêu nhỏ bé nhưng tầm ảnh hưởng lại cực "lợi hại" đấy, xứng đáng là món phụ kiện "must-have" của bất kỳ cô gái nào.

Ngoài một set đồ hợp mắt, một chiếc túi xách hay kính mắt siêu cool thì một đôi khuyên tai cũng nói lên được cá tính cô gái của bạn như thế nào

Không chỉ góp phần biến một outfit đơn điệu trở nên sành điệu, món trang sức này còn giúp các cô gái tăng "thần thái" lên vài chân kính đấy, không đùa được đâu

Vì thế, cho dù tủ đồ của các nàng đã có kha khá khuyên tai rồi thì tặng thêm cho nàng vài đôi nữa chắc nàng cũng vẫn "mê" lắm. Tuy nhiên, hãy cố gắng chọn những items có thiết lạ mắt, họa tiết xịn xò độc đáo, chưa từng có ở đâu để "ghi điểm" với nàng dịp 20/10 này nhé.

