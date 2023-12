Tận mắt thấy người thân nhắn tin mượn "800 triệu đồng", chuyển khoản xong mới biết mất tiền: Chiêu lừa quen thuộc trên Zalo

Mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Huỳnh Quỳnh Như (27 tuổi, trú P.Phường Đúc, TP.Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phan Huỳnh Quỳnh Như là bị can trong vụ giả danh người thân các nạn nhân để lừa đảo số tiền hơn 800 triệu đồng trên Zalo, bị chính nạn nhân tố cáo.

Đối tượng Phan Huỳnh Quỳnh Như sử dụng chiêu lừa phổ biến trên Zalo để chiếm đoạt 800 triệu đồng từ nạn nhân (Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế).

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp nhận đơn trình báo của một người dân trú tại P.Vỹ Dạ (TP.Huế), về việc bị một người không rõ danh tính sử dụng các tài khoản Zalo giả danh người thân của nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế áp dụng các biện pháp kỹ thuật chuyên biệt, làm rõ Phan Huỳnh Quỳnh Như chính là người thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, phương thức, thủ đoạn của Như rất tinh vi. Như tìm những người có điều kiện, nhiều tài sản và nghiên cứu các mối quan hệ của người này, đặc biệt là mối quan hệ với những thân ở nước ngoài. Sau đó, Như tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh những người ở nước ngoài này để nhắn tin mượn tiền người thân ở trong nước.

Bằng phương thức này, từ ngày 21/11 đến ngày 1/12, với nhiều lý do khác nhau như "gia đình về Việt Nam không đem tiền mặt", "mượn tiền để cho gia đình sử dụng", "mượn tiền để chữa bệnh tại TP.HCM"..., Như đã nhắn tin cho nhiều người, nhờ chuyển tiền để chiếm đoạt. Khoản tiền chiếm đoạt được cơ quan công an xác định là khoảng 800 triệu đồng.