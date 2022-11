Tạm giữ nghi can vụ án mạng trong KCN Nhơn Trạch 3

Tối 16-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Đạt để điều tra về vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Nghi can Đạt đã ra đầu thú.

Nghi can Đạt đã bị tạm giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, nam công nhân Đặng Phi Hùng (23 tuổi, ngụ huyện Long Thành) mặc quần áo đồng phục của công ty C.T. đến nơi làm việc. Trong quá trình di chuyển bằng xe đạp trong KCN Nhơn Trạch 3 (huyện Nhơn Trạch), nam công nhân bất ngờ bị nhóm người lạ mặt dùng kiếm chém nhiều nhát chí mạng vào vùng đầu, mặt.

Bị thương nặng, nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Gây án xong, các đối tượng lạ mặt rời đi. Phát hiện sự việc, nhiều công nhân đã tới cấp cứu nạn nhân nhưng đã quá muộn.

Hiện trường vụ án mạng

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Thành Đạt là nghi can liên quan sự việc nên tổ chức truy bắt. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Đạt đã tới công an đầu thú.

Đạt là đồng nghiệp với nạn nhân Phi. Trong quá trình làm việc, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Khi giáp mặt nhau vào sáng 16-11, Đạt đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Công an đang tiếp tục làm rõ những đối tượng liên quan vụ việc.