Tạm giữ khẩn cấp người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp shipper chờ lấy đơn hàng trước quán ốc ở TP.HCM

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định tạm giữ người khẩn cấp đối với Trần Quốc Đạt (SN 1990, thường trú Ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long; hiện ở 780 Hưng Phú, phường Chánh Hưng, TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 0h ngày 12/3, anh Hoàng Hữu Phúc (SN 2005, ngụ đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, là tài xế giao hàng) đến quán ốc Hiền tại số 700 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng để nhận đơn hàng cho khách.

Trong lúc chờ lấy hàng, anh Phúc đậu xe trên vỉa hè trước cửa quán thì xảy ra mâu thuẫn với Đạt, là nhân viên của quán, do nhắc nhở việc đậu xe.

Trong lúc cự cãi, Đạt đã dùng ghế nhựa đánh về phía anh Phúc, khiến nạn nhân bị thương nhẹ ở tay. Sau sự việc, anh Phúc đến Công an phường Hòa Hưng trình báo và được đưa đi kiểm tra thương tích tại bệnh viện.

Qua xác minh, Công an phường Hoà Hưng đã mời Trần Quốc Đạt và người có liên quan về trụ sở Công an phường làm việc, tại trụ sở Công an phường, Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi, vai trò của cá nhân để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Công an TP.HCM kiên quyết xử lý triệt để các hành vi coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Công an khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh sử dụng vũ lực để giải quyết sự việc. Mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác, gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, sáng 12/3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm ghế nhựa lao vào tấn công nam thanh niên tại một quán ăn. Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận chia sẻ và mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào rạng sáng 12/3 ở quán ốc H.M. trên đường Lê Hồng Phong (phường Hòa Hưng, TP.HCM).