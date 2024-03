Tạm giữ kẻ mang 2 tiền án, phá két sắt Đình Mai Dịch trộm tiền công đức

Ngày 3/3, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), đơn vị đang tạm giữ hình sự Chu Văn An (SN 1999, ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chu Văn An.

Theo đó, ngày 28/2, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng tiểu ban quản lý di tích Đình Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) về việc bị kẻ gian đột nhập vào đình trộm cắp số tiền gần 50 triệu đồng trong két sắt.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, BCH Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Mai Dịch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Mai Dịch đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Chu Văn An.

Khoảng 12h ngày 2/3, tổ công tác của 2 đơn vị bắt giữ được đối tượng khi kẻ này đang lẩn trốn ở một quán game trên địa bàn quận.

Đáng chú ý, Chu Văn An đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 23/1, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây ra các vụ cậy phá hòm công đức, trộm cắp tiền gồm: Nguyễn Mạnh Quỳnh (SN 2008, ở xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội), Hà Kim Tuyến (SN 2007) và Nguyễn Duy Quân (SN 2009) cùng trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ).

Ngày 8/1, những đối tượng này đã cậy phá 9 hòm công đức tại một di tích trên địa bàn xã Minh Quang, lấy mất khoảng 8 triệu đồng. Ngày 13/1, Công an huyện Ba Vì đã tóm gọn các đối tượng khi đang chơi bi-a tại khu vực phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định và hết tiền tiêu xài, nghiện bi - a, nên Nguyễn Mạnh Quỳnh đã rủ Hà Kim Tuyến và Nguyễn Duy Quân đi từ khu vực phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm đến các đền, chùa thuộc địa phận huyện Ba Vì để cậy hòm công đức, trộm cắp tiền.