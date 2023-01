Tạm giữ hình sự người đàn ông đâm con ruột tử vong

Trước đó, sáng 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo của Công an huyện Châu Phú về việc bà Thái Thị Vốn (sinh năm 1964, trú xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) trình báo sự việc phát hiện con trai là Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1990) bị đâm chết, nằm trên đám cỏ cách nhà khoảng 40 m.

Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, chưa rõ đối tượng gây án, gây hoang mang trong dư luận, nhất vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương, tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Qua xem xét các dấu vết để lại tại hiện trường, lực lượng Công an nghi vấn lời khai của bà Vốn và ông Nguyễn Văn Lượm (là chồng bà Vốn) có nhiều khả nghi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, lực lượng Công an nhanh chóng xác định ông Lượm là đối tượng nghi vấn giết chết Cường và đã mời về trụ sở làm việc. Lúc đầu, ông Lượm quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của điều tra viên cùng các chứng cứ không thể chối cãi, ông Lượm đã thừa nhận là người đâm chết Cường.

Tại cơ quan Công an, ông Lượm khai nhận, ông là người nghiện rượu. Sau mỗi lần uống rượu, ông thường xuyên chửi mắng và hăm dọa đánh bà Vốn. Đến chiều muộn ngày 16/1/2023, sau khi nhậu xong, ông Lượm tiếp tục chửi và hăm dọa đánh bà Vốn.

Lúc này mới đi nhậu về, Cường đã vào khuyên can và 2 cha con xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Cường dùng tay đánh ông Lượm ngã xuống sàn nhà. Tức giận, ông Lượm vào bếp lấy một con dao Thái Lan chạy ra đâm nhiều nhát vào vùng ngực của Cường. Cường bỏ chạy. Ông Lượm tiếp tục đuổi theo đâm thêm một nhát vào vai Cường rồi quay về nhà nằm ngủ.

Đến khoảng 6 giờ ngày 17/1/2023, bà Vốn đi chợ phát hiện Cường nằm chết ở đám cỏ cách nhà khoảng 40 m và đã nhờ mọi người đưa con vào trong nhà. Sợ liên lụy và mang tiếng với bà con hàng xóm, bà Vốn đã đến Công an trình báo không đúng sự thật.