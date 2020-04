Tạm giữ hình sự 3 đối tượng sản xuất quần áo bảo hộ y tế giả

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả liên quan đến vụ án sản xuất trang phục bảo hộ y tế giả xảy ra tại Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh - Trương Thị Bình tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đó là các đối tượng: Trương Thị Bình (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh), La Văn Thi (Phụ trách bộ phận kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh) và Nguyễn Đức Việt Anh (nhân viên Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh).

Theo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội, hơn 1.300 bộ quần áo bảo hộ y tế này là hàng giả. Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ, Công ty Đức Anh mua các dụng cụ bảo hộ y tế gồm khẩu trang, quần áo, kính, giày.. không đảm bảo chất lượng từ một đối tượng rồi chỉ đạo nhân viên trong công ty đóng gói và dán nhãn các đơn vị sản xuất khác đã được cơ quan y tế cấp phép. Trước đó, đã từng có lô hàng được công ty này bán đi bị Trung tâm y tế huyện Quốc Oai trả lại, vì nghi ngờ doanh nghiệp đã phân phối đồ bảo hộ y tế giả.

Tuy nhiên, hành vi làm giả vẫn tiếp tục tái diễn và bị cơ quan công an bắt quả tang. Hiện nay, những bộ trang phục bảo hộ y tế chuyên dụng chỉ được sử dụng cho các y bác sĩ và các cán bộ tham gia trên tuyến đầu chống dịch. Vì vậy theo Công an thành phố Hà Nội, việc làm giả những bộ quần áo bảo hộ y tế kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch, gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho các lực lượng ở tuyến đầu.

Xét thấy tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, trục lợi trong bối cảnh cả nước và nhân dân đang gồng mình chống dịch, Công an thành phố Hà Nội xác định đây là vụ án trọng điểm để điều tra, đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất. Trong sáng nay, lãnh đạo Bộ Công an đã khen thưởng cơ quan công an điều tra phát hiện vụ án này.