Tạm giữ hai ô tô chung biển số xanh ở Hà Tĩnh

Ngày 29/3, Công an TP Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa tạm giữ 2 ô tô, gồm xe Ford Laser 5 chỗ và xe Toyota Hiace loại 12 chỗ ngồi đều gắn biển xanh 38A -1169 để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh 2 chiếc xe chung một biển số xanh đậu trên đường. (Ảnh: Trọng Tùng)

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định xe ô tô Ford Laser 5 chỗ BKS màu xanh 38A – 1169, chủ xe trên đăng ký là Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh.

Ngày 22/12/2022, Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã thanh lý ô tô nói trên cho bà: Trần Thị Thanh Hoa (SN 1988, ngụ phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh). Hồ sơ bán thanh lý đầy đủ theo quy định. Quá trình bàn giao xe, Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm Hà Tĩnh chưa thu lại biển số xe.

Đối với xe Toyota Hiace loại 12 chỗ BKS màu xanh 38A - 1169 là xe cũ của Sở Giao thông Vận tải Nghệ an, có biển kiểm soát cũ là 37A-1989, nền màu xanh, chữ và số màu trắng. Xe đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số vào ngày 10/7/2023, đã thanh lý lại cho ông Hoàng Văn Hòa (ở Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Ông Hoàng Văn Hòa bán lại chiếc xe nói trên cho ông Nguyễn Duy Tuấn (chồng bà Trần Thị Thanh Hoa) ngụ Tổ 5, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Được biết, gia đình ông Tuấn, bà Hoa chuyên làm nghề thu mua xe cũ, xe thanh lý, xe bán phế liệu.

Ông Tuấn trình bày có sử dụng thêm 1 biển số 38A-1169 lắp vào xe Toyota Hiace để phục vụ khách đến xem xe, trao đổi mua bán chứ không phải với mục đích tham gia giao thông.

Công an làm việc với đại diện bên bán ô tô biển xanh 38A - 1169. (Ảnh: CACC)

Công an TP Hà Tĩnh đã tạm giữ 2 phương tiện nói trên và tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý. Đồng thời Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng tham mưu UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh chấn chỉnh theo quy định.

Trước đó, VTC News đưa tin, hình ảnh chiếc ô tô Toyota 16 chỗ và ô tô Ford 5 chỗ chung biển số xanh 38A – 1169 đậu cạnh nhau tại đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh khiến nhiều người dân xôn xao.

Ngay sau đó, nguồn tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin hai chiếc xe ô tô gắn cùng 1 biển số nền xanh 38A-1169 xuất hiện trên địa bàn.

“Việc 2 chiếc xe cùng chung biển số là hoàn toàn trái quy định. Trong 2 chiếc xe chắc chắn có một chiếc là gắn biển giả, còn 1 chiếc có thể được cấp”, nguồn tin cho biết thêm.