Tạm giam thanh niên đăng các status “ai hóng không vào đường link”

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với H.V.M (SN 2001; trú ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện đối tượng H.V.M là quản trị viên của một nhóm Facebook với hơn 44.000 thành viên. Vào ngày 3/5/2024, H.V.M đăng một bài viết trên nhóm Facebook có nội dung “ai hóng không vào đường link” kèm theo đường link tham gia nhóm chat Zalo, do H.V.M tạo từ trước để ai muốn xem thì nhấp vào đường link tham gia nhóm.

Trong nhóm zalo H.V.M đã gửi lên 2 video có nội dung đồi trụy. Sau khi đăng tải bài viết có nhiều người tham gia nhóm Zalo để xem video clip. Phòng Cảnh sát hình sự sau đó đã mời H.V.M đến để làm việc.

Báo CAND cho hay, H.V.M. khai nhận, phát hiện trên mạng xã hội Facebook có thông tin về clip đánh ghen khỏa thân và clip về việc một người phụ nữ quan hệ tình dục với trẻ em nên M. tò mò tìm hiểu để xem video.

Đối tượng H.V.M đăng tải truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên nhóm Facebook và Zalo - Ảnh: Báo Bình Định

Sau khi có 2 video, M. chụp hình nhạy cảm trong video và đăng lên nhóm Facebook do mình làm quản trị viên với nội dung “link video nhé ai coi thì tự vô nè” với mục đích để gây tò mò, nhiều người vào xem bài viết để tăng tương tác cho nhóm Facebook.

Do Facebook không cho phép đăng các video có nội dung dâm ô, đồi trụy nên M. đã tạo một nhóm Zalo để những người người tham gia nhóm xem video.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao đối tượng cùng các tang vật có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.