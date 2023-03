Talkshow đặc biệt nhất 8/3: Khi hội chị em ngồi xuống và nói hết về mỹ quyền!

Cùng với sự phát triển của xã hội, quan điểm về mỹ quyền, về cái đẹp cũng thay đổi theo thời gian. Gần đây khi ồn ào xoay quanh tranh cãi phụ nữ mặc đồ bộ là quay lưng với mỹ quyền một lần nữa trở thành đề tài được cả phái đẹp lẫn phái mạnh bàn luận sôi nổi.

Mỹ quyền cũng chính là chủ đề của talkshow Here To Hear tập đặc biệt, lên sóng đúng dịp 8/3 năm nay. Tại đây, MC và các khách mời không chỉ thảo luận về chuyện làm đẹp đơn thuần, mà còn là những quan điểm về mỹ quyền cũng như đưa ra những số liệu và góc nhìn thú vị về phụ nữ và Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Sự xuất hiện của dàn khách mời nổi bật

Không ai hiểu mình hơn chính phụ nữ. Xuất hiện trong tập đặc biệt Here To Hear sẽ là những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực mà họ theo đuổi: Nhà báo - tác giả sách Trần Thu Hà, chị Hà Lâm Tú Quỳnh - Giám đốc truyền thông Google châu Á - Thái Bình Dương phụ trách Việt Nam và chị Chu Thanh Trang - Quản lý cao cấp Chiến lược thương hiệu PNJ.

Chị Trần Thu Hà, còn được biết đến với nickname “mẹ Xu Sim” là cây bút chuyên nghiệp với 20 năm kinh nghiệm trong nghề báo. Chị còn là KOL có tiếng với 271 nghìn người theo dõi trang cá nhân, là chủ nhân nhiều bài viết về đề tài giáo dục, xã hội. Ngoài ra chị Thu Hà cũng sở hữu các đầu sách best-seller nói về chuyện giáo dục con trẻ như “Con nghĩ đi mẹ không biết”, “Buông tay để con bay"...

Chị Trần Thu Hà - Tác giả sách, nhà báo

Chị Hà Lâm Tú Quỳnh, hiện đang sống và làm việc tại Singapore, là Giám đốc truyền thông Google châu Á - Thái Bình Dương phụ trách Việt Nam. Trên cương vị này, chị Quỳnh đã xây dựng và phát triển nhiều dự án tạo tác động xã hội tích cực tại Việt Nam như “Lập trình cho Tương Lai cùng Google”, đào tạo lập trình cho hơn 300,000 trẻ em tại vùng nông thôn, miền núi hay “Wonders of Việt Nam” với hơn 35 triển lãm trên bảo tàng số “Google Arts & Culture” nhằm giới thiệu những nét đẹp đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật dân gian của các tỉnh miền Trung Việt Nam đến thế giới.

Tham gia Talkshow Here To Hear tập đặc biệt nhân dịp Quốc tế Phụ Nữ 8/3, chị Quỳnh sẽ chia sẻ những thông tin thú vị và có-khả-năng-gây-bất-ngờ về những chủ đề tìm kiếm liên quan đến nữ quyền và bình đẳng giới tại Việt Nam. Đầu năm 2023, Google ghi nhận những tìm kiếm về chủ đề “phụ nữ và đầu tư”, “những doanh nghiệp do nữ giới lãnh đạo”, “các nhóm lao động nữ giới”...có sự tăng đột biến cao nhất trong nhiều năm qua. Những con số này phần nào cho thấy phụ nữ vẫn luôn phải đối mặt với sự kỳ vọng của xã hội. Vì vậy đã đến lúc phụ nữ thay đổi tư duy, tự tìm kiếm sự đổi mới, những thứ khiến họ dũng cảm, mạnh mẽ, thông minh, độc lập và hạnh phúc. #SearchforChange

Chị Hà Lâm Tú Quỳnh - Giám đốc truyền thông Google châu Á - Thái Bình Dương phụ trách Việt Nam

Thêm vào đó, buổi talkshow còn có sự góp mặt từ chị Chu Thanh Trang - hiện đang là Quản lý cao cấp Chiến lược thương hiệu PNJ. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong xây dựng thương hiệu và chiến lược truyền thông, chị Trang mang trong mình tư tưởng sáng tạo, luôn mong muốn tạo ra trải nghiệm tiêu dùng hiệu quả và đem lại ý nghĩa cho cộng đồng.

Dù là một working mom chính hiệu, vừa bận rộn với công việc vừa tất bật vun vén cho tổ ấm nhỏ nhưng hơn ai hết chị luôn trân trọng bản thân, không quên dành thời gian yêu thương và chăm sóc chính mình. Từ những trải nghiệm phong phú của cá nhân trong cuộc sống và công việc như vậy, chắc chắn chị Thanh Trang cũng sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ về chủ đề bàn luận tại Here To Hear.

Chị Chu Thanh Trang - Quản lý cao cấp Chiến lược thương hiệu PNJ

Và không thể không nhắc đến người sẽ đồng hành cùng ba vị khách mời - MC Tuyền Tăng. Với lối dẫn thông minh và tự tin, nữ MC sẽ là mảnh ghép hoàn hảo trên “bàn tròn” thảo luận về mỹ quyền, cùng khách mời chia sẻ góc nhìn để mỗi người biết cách tỏa sáng rực rỡ, vẹn toàn trước mọi hoàn cảnh theo cách của riêng mình.

MC Tuyền Tăng

Sẽ thế nào khi phụ nữ nói về mỹ quyền của chính họ?

Phụ nữ luôn được nhắc đến đầu tiên khi nói về cái đẹp, kéo theo đó là rất nhiều khuôn mẫu và quan điểm gây tranh luận.

Mỹ quyền là quyền tự do làm đẹp, nhưng cái đẹp nên được nhìn nhận thế nào trong các tình huống?

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về cái đẹp. Có người thích vẻ đẹp đến từ tri thức hay tâm hồn, nhưng có người ấn tượng với vẻ đẹp ngoại hình, những điều thể hiện ở bên ngoài. Góc nhìn mỹ quyền liệu có khác nhau?

Giữa một em bé 5 tuổi, một cô gái 20 tuổi hay một người phụ nữ đã làm mẹ - liệu có tồn tại giới hạn độ tuổi về mỹ quyền? Cùng với đó là một chuỗi các số liệu lần đầu được kể, chia sẻ thực tế về 8/3, mỹ quyền và phụ nữ được Đại diện từ Google cung cấp.

Tất cả những nội dung này sẽ được chia sẻ ở talkshow Here To Hear tập đặc biệt, phát vào lúc 11h ngày 8/3 trên fanpage Kenh14. Cùng chờ xem nhé!