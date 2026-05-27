Tài xế xe điện thu hồi vốn sớm hơn tài xế xe xăng 6-15 tháng: Phép tính kinh doanh đang định lại cấu trúc ngành vận tải Việt Nam

Năm 2024, Xanh SM vượt qua Grab để trở thành thương hiệu taxi công nghệ chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam chỉ sau 18 tháng ra mắt và đằng sau điều này là lý do hết sức thuyết phục.

Quý IV năm 2024, Xanh SM vượt qua Grab để trở thành thương hiệu taxi công nghệ chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam với 37,41%, chỉ sau 18 tháng ra mắt. Bên dưới con số này không chỉ là chiến lược kinh doanh hay marketing, mà là một thực tế kinh tế cụ thể: tài xế lái xe điện kiếm được nhiều hơn 6 đến 8 triệu đồng ròng mỗi tháng so với tài xế lái xe xăng cùng cường độ. Phép tính thu hồi vốn xe của tài xế điện về đích sớm hơn 6 đến 15 tháng. Khi tầng lao động dịch vụ - những người tính từng đồng chi phí vận hành - chuyển dịch sang xe điện theo phép tính tài chính cứng, người mua xe cá nhân chỉ cần làm phép tính tương tự để có câu trả lời cho mình.

37,41% thị phần trong 18 tháng: Con số không tự nhiên xuất hiện

Theo báo cáo của Mordor Intelligence về thị trường taxi tại Việt Nam, trong quý IV năm 2024, Xanh SM (Green SM) đã vươn lên dẫn đầu thị trường taxi công nghệ với 37,41% thị phần, vượt qua hai đối thủ lớn là Grab và Be. Đây là một thay đổi đáng kể về cấu trúc thị trường - Xanh SM mới ra mắt tháng 4 năm 2023 trong khi Grab đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2014 với hệ sinh thái rộng và lượng người dùng trung thành lớn.

Câu hỏi cần đặt ra: vì sao một thương hiệu mới chiếm được vị trí số 1 nhanh đến vậy trong một thị trường vốn rất khó thâm nhập? Câu trả lời ngắn là: vì kinh tế tài xế thay đổi. Khi tài xế kiếm được nhiều hơn rõ ràng, họ chuyển sang nền tảng có lợi cho mình. Khi đội xe đông và phục vụ tốt, khách hàng cũng chuyển theo. Đây là vòng xoáy do kinh tế tài xế dẫn đầu, không phải do marketing dẫn đầu.

Phép cộng cụ thể: VinFast VF 5 Plus chạy Xanh SM vs Vios xăng chạy dịch vụ

Để hiểu rõ vì sao tài xế xe điện kiếm được nhiều hơn, cần đặt cạnh nhau hai phép tính tài chính của hai tài xế có cường độ chạy tương đương. Một tài xế lái VinFast VF 5 Plus chạy nền tảng Xanh SM, một tài xế lái Toyota Vios cũ chạy taxi truyền thống hoặc xe công nghệ khác. Cả hai chạy 280 đến 320 km mỗi ngày, vận hành hơn 25 ngày trong tháng.

Theo chính sách thu nhập tài xế Xanh SM năm 2025 do chính công ty công bố, tài xế lái VF 5 Plus có thu nhập trung bình 20 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, đã bao gồm các khoản thưởng theo chuyến và thưởng thâm niên. Tài xế xe xăng cùng cường độ chạy có thể đạt doanh thu nhỉnh hơn, khoảng 22 đến 28 triệu đồng mỗi tháng, do giá cước truyền thống đôi khi cao hơn. Nhưng đó là doanh thu, không phải thu nhập ròng. Khi trừ chi phí vận hành, bức tranh thay đổi hoàn toàn.

Bảo dưỡng cũng chênh nhau lớn. Tài xế VF 5 chỉ cần thay nước rửa kính, kiểm tra dầu phanh, lốp - những hạng mục chung cho mọi loại xe - hết khoảng 0,5 đến 1 triệu đồng mỗi tháng. Tài xế Vios phải chi 2 đến 3,5 triệu đồng mỗi tháng cho thay dầu động cơ (cứ 5.000 km lại thay, xe dịch vụ chạy nhiều thì 2 tháng thay 1 lần), bugi, lọc gió, lọc xăng, sửa chữa vặt hộp số CVT và hệ thống nhiên liệu. Đây chính là 10 hạng mục đã được phân tích trong các bài trước trong tuyến - những phụ tùng tiêu hao đặc trưng của xe xăng mà xe điện không có.

Áp dụng phép tính thu hồi vốn xe: tài xế VF 5 đầu tư 460 triệu mua xe mới, với thu nhập ròng 17,8 đến 21 triệu mỗi tháng, hoàn vốn sau 22 đến 26 tháng. Tài xế Vios đầu tư 380 đến 450 triệu mua xe cũ, với thu nhập ròng 11 đến 14 triệu mỗi tháng, hoàn vốn sau 28 đến 41 tháng. Chênh lệch thời gian thu hồi vốn 6 đến 15 tháng. Với tài xế đầu tư xe mới VF 5 ngay từ đầu so với tài xế Vios cũ đã chạy nhiều, chênh lệch về phía thuận lợi cho tài xế xe điện càng rõ hơn vì xe mới đẹp hơn, dễ nhận đơn cao cấp hơn.

Phép tính này không phải tình huống lý tưởng hóa mà là tổng hợp từ những con số thực tế đã được Xanh SM công bố chính thức, đối chiếu với giá xăng cập nhật và chi phí vận hành thực tế của tài xế Vios xe dịch vụ. Phép tính có thể dao động tùy người dùng (chạy ít hơn hay nhiều hơn, có sạc tại nhà hay không, sửa chữa Vios gặp may hay xui), nhưng khoảng cách thu nhập ròng 6 đến 8 triệu mỗi tháng là khoảng cách bền vững khi giá xăng và chi phí phụ tùng xe xăng vẫn ở mức hiện tại.

Vì sao chênh lệch lớn như vậy: 3 lớp chi phí ẩn của xe xăng dịch vụ

Khoảng cách 8 đến 11 triệu đồng mỗi tháng giữa hai tài xế không phải do may rủi, mà là kết quả của 3 lớp chi phí ẩn cộng dồn ở phía xe xăng. Lớp thứ nhất là tiền xăng. Xe xăng dịch vụ chạy 8.000 đến 9.000 km mỗi tháng, tiêu hao 720 đến 900 lít xăng. Với giá xăng RON 95 khoảng 33.000 đồng mỗi lít, riêng tiền nhiên liệu đã 24 đến 30 triệu đồng - và đây là chưa trừ doanh thu, đây là chi phí gross. Khi tài xế VF 5 sạc miễn phí khung đêm, chi phí năng lượng giảm xuống còn dưới 1 phần 10.

Lớp thứ hai là bảo dưỡng dày đặc. Xe dịch vụ chạy 8.000 km mỗi tháng nghĩa là chu kỳ thay dầu mỗi 5.000 km bị rút xuống còn dưới 3 tuần một lần. Bảo dưỡng định kỳ chính hãng cứ 10.000 km lại đến hạn. Bugi 30.000 km chỉ kéo dài 4 tháng. Tất cả các hạng mục đặc trưng xe xăng đều bị nén theo cường độ chạy cao, biến thành chi phí thường xuyên. Trong khi đó, xe điện không có 10 hạng mục đó, không có gì bị nén.

Lớp thứ ba là sửa chữa vặt và tổn hao theo thời gian. Xe Vios cũ chạy dịch vụ thường gặp vấn đề về hộp số CVT, hệ thống làm mát, kim phun bị bẩn, sửa chữa hệ thống điện. Đây là những khoản chi không định trước nhưng xuất hiện đều đặn. Tài xế Vios chia sẻ trên các diễn đàn rằng "tháng nào không sửa cái gì thì coi như được lời". Tài xế xe điện không có nhóm rủi ro này vì cấu trúc kỹ thuật đơn giản hơn nhiều lần.

Tuy nhiên không phải mẫu xe điện nào cũng được miễn phí sạc, khoản chi cho sạc thêm này nếu là thương hiệu khác VinFast cũng sẽ tương đối lớn khi so với xe xăng.

Tác động vĩ mô: Một ngành vận tải đang được tính lại

Khi phép tính cá nhân của tài xế thay đổi theo hướng có lợi cho xe điện, ngành vận tải đường bộ Việt Nam đang được tính lại ở cấp vĩ mô. Tài xế gọi xe công nghệ tại Việt Nam ước tính khoảng 500.000 người, cộng với tài xế taxi truyền thống là hơn 700.000 người. Đây là một trong những lực lượng lao động lớn nhất khu vực dịch vụ Việt Nam, và là nhóm có lựa chọn nghề nghiệp rất linh hoạt - họ chuyển nền tảng dễ dàng, chuyển loại xe khi điều kiện kinh tế thay đổi.

Khi tài xế xe điện kiếm thêm 6 đến 8 triệu đồng mỗi tháng, họ có ba lựa chọn: dùng tiền đó để cải thiện đời sống gia đình, đầu tư mua thêm xe để mở rộng kinh doanh, hoặc giảm giờ làm để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Cả ba lựa chọn đều có lợi cho cá nhân và cho xã hội. Khi đội xe điện đông lên, ô nhiễm khí thải đô thị giảm. Khi đội xe đông cộng dịch vụ ổn định, khách hàng có trải nghiệm tốt hơn. Khi tài xế có thu nhập cao và ổn định hơn, an sinh xã hội tốt lên.

Đây là vòng xoáy tích cực không có nhiều ngành nghề tại Việt Nam trải qua trong những năm gần đây. Nguyên nhân không phải may mắn mà là phép tính tài chính đơn giản: cấu trúc kỹ thuật xe điện có chi phí vận hành thấp hơn xe xăng nhiều lần, và khoản chênh lệch đó chảy vào túi tài xế.

Bài học cho người mua xe Việt

Người mua xe Việt năm 2026 đối diện một thực tế đơn giản: tài xế chuyên nghiệp đang ồ ạt chuyển sang xe điện. Đây không phải xu hướng cảm tính hay marketing thành công, mà là kết quả phép tính tài chính cứng do chính tài xế làm. Khi một nhóm khách hàng có khả năng tính toán chi tiết nhất về chi phí vận hành xe đã chọn xong câu trả lời, người dùng cá nhân chỉ cần làm phép tính tương tự để có câu trả lời cho mình.

Sự khác biệt giữa hai phép tính chỉ ở mức độ sử dụng: tài xế dịch vụ chạy 8.000 đến 9.000 km mỗi tháng cảm nhận khoản chênh 6 đến 8 triệu đồng mỗi tháng rõ rệt và liên tục. Người dùng cá nhân chạy 1.500 đến 2.000 km mỗi tháng cũng cảm nhận khoản chênh tương tự ở quy mô nhỏ hơn, khoảng 1,2 đến 1,8 triệu đồng mỗi tháng, tích lũy thành 60 đến 90 triệu đồng trong 5 năm.