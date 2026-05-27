Xem thực tế VinFast VF 8 thế hệ mới giá 999 triệu đồng vừa về đại lý: Thiết kế điệu đà, cá tính hơn, cabin rộng rãi cho 5 chỗ ngồi

Mẫu SUV điện cỡ D VinFast VF 8 thế hệ mới vừa chính thức cập bến hệ thống đại lý toàn quốc và mở cổng nhận đặt cọc từ ngày hôm nay. Mẫu xe này lột xác toàn diện từ ngoài vào trong.

Lô xe VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên đã chính thức cập bến hệ thống đại lý trên toàn quốc. Trước đó, VinFast đã chính thức giới thiệu mẫu D-SUV điện này tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết từ 999 triệu đồng. Hãng bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày hôm nay (27/5/2026) và dự kiến bàn giao lô xe đầu tiên vào cuối tháng 7 năm nay.

Khách hàng tiên phong đặt cọc sớm trong giai đoạn từ 27/5 đến 3/6/2026 sẽ được nhận ưu đãi trị giá 51 triệu đồng. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng nằm trong chương trình ưu đãi “Mãnh liệt vì tương lai xanh” do hãng triển khai.

Ngoại hình VF 8 thế hệ mới tiếp tục duy trì nhận diện quen thuộc với dải LED hình cánh chim chạy ngang đầu xe. Tổng thể thiết kế được tinh chỉnh theo hướng trẻ trung, điệu đà và cá tính hơn, đồng thời tối ưu hơn tính khí động học. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 19 inch, đi cùng khoảng sáng gầm 170 mm.

Không gian nội thất sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi, tối ưu không gian rộng rãi nhờ thiết kế các chi tiết gọn gàng. Khoang lái nổi bật với màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch. Các tiện nghi đi kèm gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng có tính năng lọc không khí ion hóa, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và hệ thống âm thanh vòm 8 loa. Xe tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt có khả năng nhận diện, hỗ trợ đa vùng miền.

VF 8 mới sử dụng động cơ điện cho công suất tối đa 170 kW (tương đương 228 mã lực), mô-men xoắn cực đại 330 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Người lái có thể tùy chọn 3 chế độ lái khác nhau.

Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cung cấp quãng đường di chuyển tối đa khoảng 500 km sau mỗi lần sạc đầy, đo theo tiêu chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, cho phép nạp từ 10% lên 70% pin trong thời gian chưa đầy 30 phút.

Nâng cấp đáng chú ý trên mẫu xe này là nền tảng khung gầm mới, kết hợp hệ thống treo tích hợp giảm chấn thích ứng FSD nhằm nâng cao khả năng vận hành êm ái trên mặt đường xấu. VF 8 thế hệ mới áp dụng kiến trúc điều khiển bằng phần mềm SDV, điều khiển bởi máy tính trung tâm CVC, phối hợp hệ thống quản lý nhiệt ITM để tối ưu hiệu suất vận hành lẫn tuổi thọ của pin.

Hệ thống an toàn trên xe được phát triển hướng tới tiêu chuẩn 5 sao của ASEAN NCAP. Gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS tích hợp sẵn các tính năng: hỗ trợ lái trên cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống camera 360 độ.

VinFast áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km đối với xe. Bộ pin đi kèm hưởng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy thuộc điều kiện nào đến trước.