Tài xế lao xe vào nhà dân làm chết bé gái 17 tháng bị tuyên 2 năm tù giam

Nguyễn Khương Duy (SN 1994), là cựu công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, vi phạm luật giao thông khi tránh xe máy sang đường khiến ôtô lao vào nhà dân, tông tử vong bé gái 17 tháng. Sau đó, Duy đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 20/2/2025.

Hiện trường vụ tai nạn

Luật sư Nguyễn Anh Thơm bảo vệ quyền lợi cho bị hại, nêu quan điểm: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tuy là lỗi vô ý nhưng hậu quả gây ra là quá lớn, gây đau thương tang tóc cho gia đình bị hại vốn đã rất khó khăn mới sinh được cháu bé. "Sau khi gây tai nạn, vợ bị cáo nhận tội thay, gây khó khăn, cản trở hoạt động tư pháp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây nghi ngờ về hoạt động đúng đân trong việc xử lý tội phạm,...", luật sư Thơm nói.

Theo luật sư Thơm, tại phiên tòa bị cáo cho rằng do phanh xe bị trôi, không ăn là không có căn cứ: "Xe bị cáo mua đầu năm 2023, đi hơn 5 vạn km, bảo dưỡng định kỳ và không có hiện tượng lỗi phanh xe ô tô là bộ phận rất quan trọng,... Lỗi hoàn toàn do bị cáo không chấp hành biển báo hiệu đường bộ, không chú ý quan sát, không giảm tốc để dừng lại một cách an toàn khi đi qua khu dân cư và gặp chướng ngại vật".

Ông Thơm cho biết thêm, bị cáo đề nghị xử lý người điều khiển xe mô tô đi sang đường có lỗi làm xe bị cáo tránh lao vào nhà là không có căn cứ. Bởi lẽ, tai nạn giao thông là va cham giữa các phương tiện với nhau. Xe mô tô và xe ô tô không có va chạm nên không có căn cứ xử lý xe mô tô là đúng luật.

"Vụ án gây bức xúc trong dư luận khi hiện nay tình hình tai nạn giao thông đang có xu hướng gia tăng trong xã hội nên cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hành vi của bị cáo gây tang thương mất mát không bù đắp được cho gia đình bị hại, bồi thường dân sự chưa thỏa đáng", luật sư nhấn mạnh.

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang (Ảnh: LS Nguyễn Anh Thơm)

Sau một ngày làm việc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khương Duy, 02 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Về trách nhiệm dân sự: HĐXX buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thêm số tiền tổn thất tinh thần là 234 triệu. HĐXX ghi nhận bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 151 triệu đồng. Đối với số tiền gia đình bị hại yêu cầu làm y tế can thiệp sinh con, HĐXX xét thấy không có căn cứ để chấp nhận.

Đối với người điểu khiển xe máy, cáo trạng thể hiện, xe máy không va chạm với ôtô của bị cáo, không có lỗi trong vụ tai nạn giao thông nên không xem xét xử lý.

Đối với vợ bị can, ngày 21/12/2024 sau khi xảy ra sự việc đã tự nhận mình là người điều khiển phương tiện xe ô tô gây tai nạn, đến ngày 22/12/2024 thay đổi lời khai, xác định bị can mới là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn. Do đó, vợ bị can đã bị xử phạt hành chính về hành vi "người tham gia tố tụng khai báo gian dối".