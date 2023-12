My Demon - Chàng Quỷ Của Tôi kể về chuyện tình giữa tiểu thư tài phiệt Do Do Hee và gã quỷ Jung Gu Won. Do Do Hee được chủ tịch của tập đoàn thực phẩm Mirae nhận nuôi. Cô bị mẹ bắt đi xem mắt và nhưng bị nhầm chỗ nên có cuộc định mệnh với Jung Gu Won. Trong một lần tình cờ, Jung Gu Won cứu Do Do Hee khỏi sự truy sát của kẻ thù, khiến năng lực của Jung Gu Won truyền sang cho Do Do Hee. Do đó, chàng quỷ lên kế hoạch quyến rũ cô gái xinh đẹp, nhằm lấy lại sức mạnh