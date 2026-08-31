Tài sản lớn nhất của Xuân Son

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son thường xuyên nhắc đến tài sản này trên tài khoản Facebook của mình.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ của Xuân Son sau khi Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 là khoảnh khắc anh giơ cao 2 miếng lót ống đồng. Một trong 2 miếng in hình gia đình, với vợ - Marcele Seippel và hai con trai của Xuân Son.

Chi tiết này nhanh chóng được chú ý bởi ngay trong khoảnh khắc ăn mừng danh hiệu lớn của mình và đồng đội, Xuân Son vẫn mang theo hình ảnh những người thân yêu bên mình.

2 miếng lót ống đồng của Xuân Son (Ảnh: Như Hoàn)

Sau đó, Xuân Son tiếp tục đăng tải một bài viết đặc biệt hơn, dành riêng cho gia đình. Tại đây cầu thủ nâng chiếc cúp cùng vợ và hai con trai. Kèm theo hình ảnh, nam cầu thủ viết: “FAMILY! Gia đình là nguồn sức mạnh giúp chúng ta tiến bước và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình”.

Xuân Son và vợ giơ cao chiếc cúp (Ảnh: FBNV)

Trong nhiền trận đấu khác tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son thường giơ cao chiếc băng cổ tay có viết chữ “family”, tức là gia đình.

Xuân Son viết chữ "family" lên băng cổ tay (Ảnh: FBNV)

Với Xuân Son, thành công trên sân cỏ không tách khỏi những người anh muốn chia sẻ nó cùng. Chiếc cúp là thành quả của một tập thể, còn gia đình là những người anh đưa vào câu chuyện của riêng mình. Vì vậy nhìn vào những gì Xuân Son chia sẻ, có thể nói gia đình chính là tài sản lớn nhất, được cầu thủ này nâng niu nhất.

8 năm hôn nhân và người vợ đã đi cùng Xuân Son qua những giai đoạn khó khăn nhất

Marcele Seippel là mối tình đầu của Xuân Son. Hai người yêu nhau, kết hôn và có hai con trai. Trong 8 năm hôn nhân, Marcele luôn đồng hành bên cạnh Xuân Son qua nhiều đất nước trên thế giới, chăm sóc khi cầu thủ gặp chấn thương nghiêm trọng tại ASEAN Cup 2024.

Với một cầu thủ chuyên nghiệp, chấn thương có thể khiến mọi kế hoạch thi đấu thay đổi chỉ sau một khoảnh khắc. Với Xuân Son, phía sau quãng thời gian ấy có một người vợ cùng anh đi qua những ngày không dễ dàng.

Nhưng cách Xuân Son nói về Marcele lại không tập trung vào những gì cô đã làm cho sự nghiệp của anh. Trong những bài đăng dành cho vợ, anh thường nhắc đến cô trước hết như người bạn đời và người mẹ của các con.

Đầu tháng 2/2026, nhân dịp sinh nhật Marcele, Xuân Son viết:

“Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh!

Anh muốn nói rằng anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này khi được cùng em chia sẻ cuộc đời.

Cảm ơn em vì đã là một người phụ nữ tuyệt vời, và cũng là người mẹ tuyệt nhất trên đời. Anh muốn nói với em rằng, em à, anh là một người đàn ông mãn nguyện, bởi em đã cho anh một mái ấm để mỗi ngày anh có thể trở về nhà, biết rằng em luôn chăm sóc nơi ấy bằng tất cả sự yêu thương và trìu mến.

Anh yêu em, tình yêu của anh. Hãy tận hưởng thật trọn vẹn ngày hôm nay nhé, bởi em xứng đáng với tất cả những điều tuyệt vời nhất”.

Xuân Son luôn dành những lời ngọt ngào nhất cho vợ (Ảnh: FBNV)

Hay trong dịp kỷ niệm ngày cưới, nam cầu thủ tiếp tục dành cho vợ những lời đầy tình cảm: “8 năm kết hôn với người bạn đời tuyệt vời nhất trên thế giới. Thật hạnh phúc khi được sống bên em, tình yêu của anh. Anh muốn cùng em đi tiếp 100 năm nữa. Yêu em mãi mãi, em yêu”.

Đầu năm 2025, trước thềm chung kết ASEAN Cup, Xuân Son còn khiến Marcele bất ngờ bằng màn “cầu hôn lại”. Trong đoạn video được cô chia sẻ, anh cầm nhẫn và hỏi: “Marcele, em có đồng ý cưới anh làm chồng không?”. Cô bật cười rồi đáp: “Em đồng ý”.

Sau nhiều năm bên nhau, Xuân Son vẫn chọn cách nói về vợ bằng những từ rất rõ ràng: người bạn đời, người mẹ của các con và người tạo nên mái ấm mà anh muốn trở về.

Hai cậu con trai là phần còn lại của “tài sản” mà Xuân Son luôn mang theo

Nếu Marcele là người đồng hành cùng Xuân Son trong sự nghiệp thi đấu và trong hành trình trưởng thành của một người chồng, thì hai con trai là những người đưa anh vào một vai trò khác: một người cha.

Trong dịp sinh nhật con trai út, Xuân Son viết: “Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi, kho báu của bố. Bố yêu con, con trai của bố. Bố sẽ luôn ở đây bên con, mãi mãi”. Cách gọi “kho báu của bố” cũng xuất hiện rất tự nhiên bên cạnh những lời chúc dành cho cậu bé. Với Xuân Son, các con nằm trong những điều anh nhắc đến bằng ngôn ngữ của tình cảm và sự gắn bó lâu dài.

Còn dịp sinh nhật con trai cả 4 tuổi, Xuân Son lại gửi gắm: "Chúc mừng sinh nhật Matteo! Con trai, hãy tiếp tục là cậu bé tuyệt vời như con vốn vậy: vui vẻ, tràn đầy năng lượng và quan trọng nhất là HẠNH PHÚC. Bố và mẹ sẽ luôn ở đây để dẫn dắt con trên hành trình cuộc đời. Bố mẹ cảm thấy vô cùng tự hào về cậu bé mà con đang trở thành. Bố yêu con trai của bố rất nhiều!".

Bởi vậy, hình ảnh 2 cậu bé đứng cạnh bố khi nâng chiếc cúp ASEAN Cup có một ý nghĩa khác với một bức ảnh ăn mừng thông thường. Xuân Son đưa các con vào ngay khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình, giống như cách anh từng đưa hình ảnh gia đình lên hai miếng lót ống đồng.

Ngoài sân đấu, cuộc sống của Xuân Son cũng xoay quanh những việc rất khác với một trận bóng. Anh làm việc nhà, chơi cùng các con và đưa cả gia đình đi chơi. Trên mạng xã hội, Xuân Son và Marcele thường chia sẻ những chuyến du lịch, những lần đưa con đi chơi, đi ăn hay các sinh hoạt diễn ra trong gia đình.

Khi có thời gian rảnh, Xuân Son thường đưa vợ con đi du lịch (Ảnh: FBNV)

Nhìn vào cách Xuân Son nhắc về vợ con, có thể hiểu vì sao anh gọi gia đình là “nguồn sức mạnh”. Đây là những người xuất hiện trong những vật anh mang theo khi thi đấu, trong bức ảnh anh chọn để lưu giữ sau chức vô địch, trong những lời chúc anh viết vào ngày sinh nhật và cả trong những kế hoạch rất xa như lời hứa muốn cùng vợ “đi tiếp 100 năm nữa”.

Với Xuân Son, tài sản lớn nhất vì thế không nằm ở thứ anh có thể sở hữu thêm sau mỗi giải đấu. Đó là gia đình, là những người đã đi cùng anh từ trước những bàn thắng, trước những chiếc cúp và vẫn ở bên anh khi rời sân.