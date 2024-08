Tài năng trẻ tỏa sáng tại sân chơi diễn xuất HUTECH Acting Stars 2024

Vòng Chung kết HUTECH Acting Stars 2024 gây ấn tượng bởi những màn diễn của Top 06 thí sinh xuất sắc

Lần đầu tiên được tổ chức nhằm hướng tới chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường (26/4/1995 - 26/4/2025) và tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên đam mê "nhập vai" trước máy quay hay trên sân khấu lớn, HUTECH Acting Stars 2024 không chỉ nhận được sự chú ý của sinh viên trường mà còn của giới báo chí, truyền thông, sinh viên các trường đại học tại TP.HCM.

Tại vòng Chung kết, Top 06 thí sinh xuất sắc nhất chia làm hai đội, cụ thể đội diễn viên Thái Duy gồm các thí sinh Trang Xuân Bách (Khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế), Lê Hoàng Phúc (Khoa Tiếng Anh) và Nguyễn Hoàng Phương Trinh (Khoa Truyền thông & Thiết kế). Đội diễn viên Huỳnh Thanh Trực gồm các thí sinh Nguyễn Tuyết Nhi (Khoa Luật), Nguyễn Ngọc Đức (Viện Âm nhạc & Nghệ thuật) và Lê Hoàng Huy (Khoa Khoa học Xã hội & Quan hệ Công chúng).

Từ những ngày đầu còn rụt rè, chưa tròn vai, chỉ sau một thời gian ngắn có sự đồng hành của mentor, các "diễn viên" trẻ của HUTECH đã hoàn toàn lột xác và mang đến những màn diễn không kém cạnh diễn viên chuyên nghiệp. Được biết, các mentor đã chỉ dẫn tận tình thí sinh từ lựa chọn đề tài, dàn dựng tình huống, kịch bản, cách chọn vai diễn, kỹ thuật diễn xuất, chỉnh sửa chất giọng, ngôn ngữ hình thể,...

Dàn Giám khảo "cầm cân nảy mực", mang đến nhiều góp ý thực tế cho các thí sinh

Ngồi "ghế nóng" Giám khảo vòng Chung kết có diễn viên Ôn Bích Hằng, đạo diễn Vũ Long, diễn viên Lãnh Thanh. Cùng với đó là sự đồng hành của cố vấn Đạo diễn, MC Nguyễn Công Minh Trí - Én đồng 2017, CEO Công ty CMT Entertainment và 2 mentor là diễn viên Thái Duy và diễn viên Huỳnh Thanh Trực.

Với vở diễn "Mỹ nhân kế - An Tư công chúa", đội của diễn viên Thái Duy đã tái hiện câu chuyện về nàng công chúa An Tư của nhà Trần mang sứ mệnh lịch sử quan trọng, góp phần thay đổi cục diện chiến trận và giành thắng lợi cho đất nước. Ý tưởng dàn dựng công phu, sự đa dạng trong các bộ môn nghệ thuật kết hợp, thậm chí là kịch bản không thiếu yếu tố trendy hiện đại, "Mỹ nhân kế - An Tư công chúa" đã khơi gợi niềm tự hào mạnh mẽ đối với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong lòng mỗi khán giả.

Vở diễn "Mỹ nhân kế - An Tư công chúa" gợi nhắc những trang sử hào hùng của dân tộc

Trong khi đó, vở diễn "Giấc mơ thiên thần" của đội diễn viên Huỳnh Thanh Trực lại là một vùng cảm xúc đầy lắng đọng khi kể lại cung bậc nỗi niềm, khát vọng sống mãnh liệt của những sinh linh chưa có cơ hội cất tiếng khóc chào đời vì nhiều lý do khác nhau. Muôn vàn cảm xúc giằng xé từ giận dỗi, đau đớn, căm hờn đến yêu thương, lạc quan, bao dung đan cài vào nhau, cộng hưởng với thông điệp nhân văn của vở kịch đã khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt.

Vở diễn "Giấc mơ thiên thần" lấy nước mắt khán giả

Muôn vàn cảm xúc của khán giả khi theo dõi hai vở diễn tại vòng Chung kết

Đánh giá về phần thể hiện của tài năng trẻ HUTECH tại đêm thi, dàn Giám khảo gồm diễn viên Ôn Bích Hằng, đạo diễn Vũ Long, diễn viên Lãnh Thanh tỏ ra bất ngờ về khả năng nhập vai tròn trịa dù các bạn chỉ mới là sinh viên, chưa có cơ hội học bài bản về diễn xuất. Đồng thời, các Giám khảo cũng đưa ra những góp ý giàu tính chuyên môn để sinh viên tiếp tục phát huy thế mạnh, tạo đà cho thành công rực rỡ hơn trong tương lai.

Không nằm ngoài dự đoán, với kỹ thuật diễn xuất tự nhiên, ứng biến linh hoạt, phong thái tự tin, thí sinh Lê Hoàng Phúc đến từ đội của diễn viên Thái Duy đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân HUTECH Acting Stars 2024. Trong tạo hình nhân vật Thoát Hoan, Hoàng Phúc đã có màn diễn nhập tâm, đa năng, chuyên nghiệp dù là một vai phản diện song khiến người xem vô cùng yêu thích.

"Thoát Hoan" Lê Hoàng Phúc lên ngôi Quán quân HUTECH Acting Stars 2024

Cùng với đó, danh hiệu Á quân và Quý quân lần lượt thuộc về sinh viên Trang Xuân Bách và sinh viên Nguyễn Tuyết Nhi. Các giải thưởng phụ Gương mặt truyền cảm hứng, Gương mặt tiềm năng, Gương mặt ấn tượng cũng đã được trao cho những thí sinh thể hiện xuất sắc phần dự thi của mình.