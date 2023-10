Tai nạn thương tâm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Ngày 18-10, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ xe máy va chạm xe container làm 1 nam thanh niên tử vong trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 17-10, anh Đoàn Minh Trí (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) chạy xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TP Dĩ An.

Đến đoạn khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm nam thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.