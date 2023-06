Suri ở tuổi 17: Hơn 10 năm không gặp Tom Cruise, đẹp và bản lĩnh!

Suri là con gái của Katie Holmes và Tom Cruise. Sau khi ly hôn năm 2012, Katie cùng cô bé đến ngoại ô New York định cư, tránh xa truyền thông. Trong hơn 10 năm làm mẹ đơn thân, minh tinh hạn chế đóng phim, tập trung nuôi con và mong muốn Suri được sống bình thường với bạn bè cùng trang lứa. Katie Holmes nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2020: "Hai mẹ con có khoảng thời gian vui vẻ ở ngoại ô - nơi mà nhiều người tôi không quen đã trở thành bạn bè và giúp đỡ 2 mẹ con. Đó là lý do khiến tôi yêu thành phố này".

Ngày ấy - bây giờ của Suri - con gái duy nhất của Tom Cruise và Katie Holmes

Ái nữ nổi tiếng bậc nhất Hollywood trước tuổi trưởng thành

Ở tuổi 17, Suri Cruise tận hưởng cuộc sống bình thường bên mẹ và bạn bè. Cô bé mới tốt nghiệp trường Avenue: The World School - nơi nhiều triệu phú, doanh nhân, giám đốc điều hành ở Phố Wall gửi con. Sắp tới, Suri dự định theo học ngành thời trang tại một đại học ở New York, đang chuẩn bị hồ sơ để nộp đi nhiều trường. Katie Holmes hiện tìm đại học cho Suri. Cả hai mẹ con đều đồng thuận nên chọn trường tại New York vì có chất lượng tốt, cộng thêm ưu điểm gần nhà.

Đứng trước tuổi trưởng thành, sự lựa chọn nghề nghiệp của Suri được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng ngành thời trang rất phù hợp vì cha mẹ cô vốn đều được khen là người rất có gu ăn mặc. Từ nhỏ, Suri đã được phụ huynh phủ kín đồ hiệu từ đầu đến chân. Tuy nhiên, khi lớn lên, cô bé thường chọn những trang phục giản dị hơn nhưng vẫn không kém phần phong cách.

Suri được nhận xét có ngoại hình sáng, gương mặt mang nhiều điểm giống cả Tom Cruise và Katie Holmes

Năm ngoái, Suri góp giọng trong phim Alone Together do mẹ Katie Holmes đạo diễn. Đây là lần đầu tiên cô bé nối nghiệp cha mẹ, tham gia một dự án tại Hollywood. Katie Holmes nói: "Tôi chỉ muốn con phát huy tài năng một cách tự nhiên. Vì vậy, Suri nói muốn thu âm ca khúc đó và tự tin có thể làm được, tôi đã để con bé làm việc". Katie cũng tiết lộ con gái khá thích nhảy và thường xuyên luyện tập suốt nhiều năm qua.

Hành trình trưởng thành thiếu vắng tình yêu của cha

Thông tin về mối quan hệ giữa Suri và cha ruột cũng là chủ đề được quan tâm rất nhiều. Tom Cruise và Suri gần như không gặp nhau sau khi tài tử chia tay Katie Holmes năm 2012. Tòa từng cho phép Tom được phép gặp con gái 10 ngày một tháng sau khi ly dị. Nhưng nhiều năm qua, anh không thực hiện quyền lợi này. Nguồn tin của Page Six cho biết Tom Cruise đã không gặp Suri một thời gian rất dài và gần như không tham gia vào cuộc đời của con.

Tom Cruise từng thừa nhận không gặp con kể từ khi chia tay vợ. "Khi ly dị, mọi chuyện đều đổi thay. Đó không phải tình huống hoàn hảo cho tất cả", anh nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2012. Một nguồn tin thân cận với mẹ con Katie Holmes khẳng định hội đồng giáo phái Scientology cấm nam diễn viên gặp Suri: "Đó là vấn đề và mất mát của anh ấy. Tom Cruise giống như đã bị tẩy não". Theo luật của giáo phái, các thành viên như Cruise không được phép có quan hệ với người ngoại đạo.

Suri khiến nhiều người khâm phục vì vượt qua tuổi thơ thiếu vắng cha

Trong khi đó, tài tử vẫn thường xuyên gặp hai con Connor và Jane. Họ từng được anh nhận nuôi khi ở cùng vợ cũ Nicole Kidman. Cả Connor và Jane sau đó gia nhập giáo phái Scientology giống cha. "Thiên nga Úc" Kidman cũng từng là một phần của tổ chức khi nhận lời cưới Cruise. Tuy nhiên, minh tinh sau đó xin rời giáo hội khi cuộc tình tan vỡ.

Dù có cha mẹ là sao hạng A tại Hollywood, tuổi thơ của Suri trải qua thiếu vắng hình bóng cha và luôn chịu sự soi mói, dòm ngó từ công chúng. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói cô bé đã có cho mình một hành trình trưởng thành tốt đẹp. Nhiều người hâm mộ cảm thấy ấn tượng và ngưỡng mộ của cô gái trẻ nhưng đầy bản lĩnh.