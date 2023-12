Suri Cruise gây sốt với visual xinh đẹp giữa phố bất chấp ảnh chất lượng thấp, cùng mẹ Katie Holmes đón sinh nhật

Sáng 20/12, tờ Pagesix đưa tin minh tinh Katie Holmes vừa đón sinh nhật tuổi 45 bên ái nữ Suri Cruise. Khi tới địa điểm diễn ra bữa tiệc, mẹ con nữ minh tinh đã lọt vào tầm ngắm của paparazzi và tất nhiên Suri trở thành tâm điểm.

Suri Cruise gây sốt với chiều cao nổi bật ở tuổi 17 cùng nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút bất chấp hình ảnh chất lượng thấp. Nhiều khán giả nhận định Suri có nhiều tiềm năng trở thành ngôi sao lớn trong tương lai. Trong khi đó, Katie Holmes lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, diện váy đầy thanh lịch. Trước ống kính, nữ minh tinh sinh năm 1978 lộ rõ vẻ mặt rạng rỡ, hạnh phúc trong ngày đặc biệt.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, màn lộ diện của ái nữ Tom Cruise đã trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi. Trong hình ảnh chất lượng thấp, Suri vẫn nổi bần bật với đường nét khuôn mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút

Bên cạnh đó, Suri còn gây ấn tượng với chiều cao nổi bật ở tuổi 17. Ở hình ảnh được chụp từ góc nghiêng, nhan sắc cô bé cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen

Trong năm qua, ái nữ Tom Cruise luôn chiếm sóng mạng xã hội trong mỗi lần lộ diện trước công chúng. Ở tuổi 17, Suri bắt đầu có những bước đi đầu tiên vào showbiz. Theo Hello Magazine, cô bé đã tham gia vào dự án phim Alone Together của mẹ với tư cách ca sĩ thể hiện bản OST Blue Moon. Giọng ca trong trẻo của Suri cũng được nhiều khán giả đánh giá cao.

Katie rất tự hào về con gái 17 tuổi: "Con bé cực kỳ, cực kỳ tài năng. Con bé nhận lời và thu âm, tôi để con bé làm tất cả những gì nó muốn. Đó là cách tôi định hướng mọi thứ. Kiểu như là bày ra cách mà mọi người đều muốn và để họ làm phần của họ. Tôi luôn muốn hướng đến cấp độ hoàn hảo nhất của tài năng, chính vì vậy tôi đã ngỏ lời hỏi con bé".

Trong năm qua, Suri luôn trở thành tâm điểm mỗi khi lộ diện trước công chúng

Nguồn: Pagesix