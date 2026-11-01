Suốt 13 năm cứ ngủ dậy là đau lưng, người đàn ông lắp camera thì phát hiện sự thật siêu bất ngờ

Mãi đến khi xem lại đoạn video, chính chủ mới vỡ lẽ và dở khóc dở cười.

Một netizen Nhật Bản chịu đựng tình trạng đau lưng suốt nhiều năm, nghi ngờ có thể do tư thế ngủ của mình có vấn đề. Do đó, người này đã lắp camera giám sát trong phòng ngủ để theo dõi, không ngờ lại quay được cảnh tượng khiến bản thân dở khóc dở cười. Sự thật đằng sau cơn đau lưng kéo dài bấy lâu nay lập tức hé lộ.

Netizen Nhật Bản có tài khoản @takako_uno nhiều năm qua cứ mỗi sáng thức dậy là lại bị đau lưng. Để làm rõ nguyên nhân, người này đã đặt camera trong phòng nhằm xem tư thế ngủ của mình ra sao. Mãi đến khi xem lại đoạn video, chính chủ mới vỡ lẽ và dở khóc dở cười thốt lên: "Tôi đã không nhận ra điều này suốt 13 năm qua. Giờ thì tôi nghĩ mình đã biết vì sao mỗi sáng ngủ dậy lưng lại luôn bị đau rồi."

Bé mèo Eve tranh thủ lúc chủ ngủ hăng hái nằm nghỉ ngay trên eo.

Hóa ra chủ tài khoản có nuôi mèo. Qua hình ảnh camera, người này phát hiện khi mình nằm nghiêng, chú mèo đã trèo lên nằm đè ngay phần hông/eo. Tình trạng này kéo dài suốt thời gian ngủ gây ra áp lực nén, dẫn đến việc sáng nào dậy cũng đau lưng.

Sau khi chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu này lên mạng xã hội, bài viết đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các "con sen" khác. Tuy nhiên, cũng không ít cư dân mạng ngơ ngác trước việc chính chủ suốt 13 năm không hề hay biết: "Ngủ say đến mức không phát hiện ra thì đúng là đáng ngưỡng mộ thật."

Thực tế, chủ tài khoản nuôi 2 chú mèo: một bé mèo đen tên Noah, và bé mèo nằm trên eo chủ là Eve. Eve rất quấn chủ, cực kỳ thích nằm nghỉ trên người chủ. Ở những ngày khác, camera cũng quay được cảnh Eve tranh thủ lúc chủ đang ngủ say để leo lên người, trong khi gia chủ thì ngủ mê mệt không có phản ứng gì.

Nguồn: ETtoday