Sức nóng nghẹt thở tại Mỹ Đình ngay lúc này: Hàng ngàn CĐV sục sôi khí thế cổ vũ tuyển Việt Nam đại thắng Campuchia

Hàng CĐV đổ về sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam đấu tuyển Campuchia lúc 20h00 hôm nay 7/8.

Từ chiều 7/8, bầu không khí xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã vô cùng sôi động khi hàng ngàn cổ động viên từ khắp các tỉnh, thành với sắc đỏ đến tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận đấu gặp tuyển Campuchia. Người hâm mộ với khí thế tưng bừng tin tưởng vào một chiến thắng đậm đà dành cho Đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Campuchia.

Bầu không khí bên ngoài sân Mỹ Đình (Video: Như Hoàn)

Trước giờ G, CĐV mang theo cờ hoa, băng rôn và kèn trống đã nhuộm đỏ các ngả đường dẫn về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Những tiếng reo hò, nhịp trống dồn dập vang dội cả một góc phố, tạo nên một "lễ hội bóng đá" thực sự trước giờ bóng lăn. Rất nhiều cổ động viên không ngại đường xá xa xôi, vượt hàng trăm cây số từ các tỉnh, thành lân cận đổ về thủ đô chỉ để truyền thêm hơi ấm tinh thần cho dàn sao tuyển Việt Nam.

CĐV reo hò bên ngoài sân Mỹ Đình

Không khí tưng bừng với sắc đỏ

Các CĐV khuyết tật cũng lặn lội đến cổ vũ tuyển Việt Nam

CĐV khắp nơi đổ về Mỹ Đình

Bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Mỹ Đình cũng khiến thị trường "chợ đen" phe vé xung quanh khu vực vận động trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mặc dù giá vé có sự tăng nhẹ so với mệnh giá thực tế, sức hút từ trận đấu vẫn khiến lượng lớn người hâm mộ chấp nhận chi tiền để sở hữu tấm vé vào sân trực tiếp cổ vũ cho đội nhà.

HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu cao nhất của toàn đội không gì khác ngoài trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu tại bảng A. Sự tự tin từ ban huấn luyện nhanh chóng lan tỏa tới từng khán giả trên khán đài. Nhiều cổ động viên khẳng định rằng, sự chênh lệch về đẳng cấp và lịch sử đối đầu vẫn là khoảng cách quá lớn mà tuyển Campuchia khó lòng san lấp. Một chiến thắng cách biệt ngọt ngào là kịch bản duy nhất mà người hâm mộ hình dung cho Đội tuyển Việt Nam trong buổi tối hôm nay.