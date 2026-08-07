Diễn biến ĐT Việt Nam vs Campuchia: HLV Kim Sang-sik xuất hện với chiếc áo đen "rất đỏ"

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia lúc 20h00 tối ngày 7/8.

Các cầu thủ khởi động trước trận đấu:

Ảnh: Như Hoàn

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam:

Không khí bên ngoài sân Mỹ Đình 2 tiếng trước trận đấu: CĐV Việt Nam đến sớm với áo đỏ sao vàng, tạo không khí cuồng nhiệt bên ngoài sân.

Ảnh: Như Hoàn

Thông tin trước trận đấu

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân khách trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026. Với 7 điểm sau 3 lượt trận, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hiện chỉ cần thêm 1 điểm trước Campuchia để chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Trận thắng trước Indonesia không chỉ đưa tuyển Việt Nam tiến sát tấm vé đi tiếp mà còn khẳng định sự ổn định trong lối chơi. Dù không ra sân với lực lượng mạnh nhất ở trận đấu trước, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn làm chủ thế trận, thi đấu hiệu quả cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Trước một đối thủ dưới cơ như Campuchia, nhiều khả năng ban huấn luyện sẽ tiến hành xoay tua đội hình. Một số trụ cột như Xuân Son, Hoàng Hên, Văn Hậu hay Tài Lộc có thể được giữ sức, nhường chỗ cho các nhân tố dự bị thể hiện năng lực. Dù vậy, với chiều sâu đội hình vượt trội, mục tiêu của đội chủ nhà chắc chắn vẫn là trọn vẹn 3 điểm.

Tuyển Việt Nam hướng đến chến thắng trên sân nhà (Ảnh: VFF)

Về phía đối diện, tuyển Campuchia bước vào lượt trận cuối với tâm lý còn chút hy vọng sau trận thắng 3-0 trước Timor-Leste. Sự góp mặt của dàn cầu thủ nhập tịch đã giúp đoàn quân của HLV Koji Gyotoku thi đấu giàu sức cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, điểm yếu kém cỏi trước các đối thủ lớn của Campuchia vẫn lộ rõ, bằng chứng là các thất bại 1-2 trước Singapore và 1-5 trước Indonesia. Hàng phòng ngự do thủ môn Hul Kimhuy chỉ huy thường xuyên bộc lộ khoảng trống và tỏ ra lúng túng trước các tình huống chuyển trạng thái tốc độ cao.

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối đội chủ nhà khi tuyển Việt Nam toàn thắng trong cả 11 lần chạm trán Campuchia trên mọi đấu trường, ghi tới 48 bàn và chỉ để thủng lưới 7 lần. Tại các kỳ ASEAN Cup trước đây, chiến thắng luôn thuộc về Việt Nam với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Với điểm tựa sân nhà Mỹ Đình cùng đẳng cấp chênh lệch, một chiến thắng tưng bừng trước Campuchia vào lúc 20h00 tối nay sẽ là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của tuyển Việt Nam trước khi bước vào vòng bán kết.