Sức nóng của “Hành trình trang sức xuyên Việt” tại Bình Dương

Không khí sự kiện cuối tuần rộn ràng, náo nhiệt

Bầu không khí mua sắm tại "Hành trình trang sức xuyên Việt" - điểm dừng chân Aeon Mall Bình Dương cuối tuần qua trở nên náo nhiệt và sôi động hơn bao giờ hết nhờ không gian sự kiện sang trọng cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.

Là gương mặt quen thuộc, đồng hành cùng "Hành trình trang sức xuyên Việt", nam ca sĩ Noo Phước Thịnh tiếp tục mang đến các bản hit đặc sắc như: Định mệnh, Thương em là điều anh không thể ngờ, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Really love you, Queen of the night, Đùa anh đau đấy, I’m still loving you, Tôi là một ngôi sao. Sự xuất hiện của nam ca sĩ với thần thái đỉnh cao và phong cách biểu diễn trẻ trung, hiện đại đã khuấy động bầu không khí sự kiện nóng càng thêm nóng hơn.

Khán giả cùng Noo Phước Thịnh "cháy" hết mình với các bản hit tại sân khấu Aeon Mall Bình Dương.

Hòa cùng bầu không khí sôi động của sự kiện, khách hàng còn được tham gia nhiều trò chơi độc đáo để nhận quà xịn và trải nghiệm không gian mua sắm sáng tạo như tham gia trò chơi tương tác ảo Digital Golf với cảm giác chân thật như ở sân thực tế; đắm chìm trong không gian trang sức đầy màu sắc tại khu vực triển lãm trang sức PNJ x Hello Kitty hay Disney | PNJ; trải nghiệm sáng tạo túi canvas theo phong cách cá nhân tại khu vực PNJ Watch; check-in và in ảnh tại chỗ với khu vực STYLE By PNJ; tham gia nhận nhận túi Omamori và quả cầu may mắn.

Cũng tại sự kiện, "Hành trình trang sức xuyên Việt" còn mang đến hàng ngàn ưu đãi mua sắm để tạo cơ hội cho khách hàng chọn được món trang sức ưng ý, tự tin tô điểm vẻ đẹp của bản thân mình và người thân cũng như có thêm khoản tích lũy dài lâu.

Các hoạt động tương tác, trải nghiệm tại "Hành trình trang sức xuyên Việt" thu hút nhiều lượt khách hàng đến thử sức nhận quà.

"Hành trình trang sức xuyên Việt" không ngừng lan tỏa cảm hứng làm đẹp mỗi ngày

Với thông điệp tôn vinh những nét đẹp đời thường và lan tỏa cảm hứng làm đẹp mỗi ngày để bản thân luôn tỏa sáng rạng ngời và từ đó cuộc sống sẽ bừng sáng, thêm tươi đẹp, "Hành trình trang sức xuyên Việt" của PNJ đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp tại điểm dừng chân Aeon Mall Bình Dương.

Sự kiện đã tạo nên bầu không khí cuối tuần vui vẻ, hứng khởi cùng những món ăn tinh thần thú vị, giúp mọi người xoá tan đi mọi ưu phiền giữa bộn bề cuộc sống. Hơn thế nữa, hành trình này còn mang đến nguồn động viên tinh thần to lớn, để mỗi người vượt qua những khó khăn của cuộc sống, những biến đổi không ngừng của ngoại cảnh.

Khách hàng thỏa sức làm đẹp cho bản thân cùng người thân thương với hàng ngàn ưu đãi mua sắm hấp dẫn.

Với thiết kế theo phong cách hiện đại và tinh tế, trang sức PNJ không chỉ giúp khẳng định cá tính và gu thẩm mỹ cá nhân, mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc, tạo thêm ý nghĩa cho những khoảnh khắc tình thân, là sự lựa chọn thông minh với đa dạng sản phẩm phù hợp túi tiền, mang đến nhiều giá trị tích lũy, tiết kiệm và đầu tư lâu dài.

Sau trạm dừng chân tại Bình Dương, "Hành trình trang sức xuyên Việt - Bừng sắc cho đời bừng sáng" của PNJ sẽ tiếp tục lăn bánh đến Huế và Nghệ An cùng với nhiều chương trình ưu đãi và hoạt động hấp dẫn.

