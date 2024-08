Sức mạnh Lý Tiểu Long có đủ xứng tầm so tài huyền thoại Muhammad Ali?

Một chủ đề mà nhiều người thường nhắc tới khi nói về Lý Tiểu Long rằng ông có thể giành chiến thắng Muhammad Ali hay không? Cả hai đều được coi là những huyền thoại võ thuật nổi tiếng trên đất Mỹ và sống cùng thời với nhau.

Muhammad Ali sinh năm 1942, hơn Lý Tiểu Long 2 tuổi. Trong sự nghiệp boxing, Ali thắng 56 trận và chỉ thua 5 trận. Ali từng 3 lần giành chức vô địch hạng nặng và một lần giành huy chương vàng Olympic hạng vừa. Năm 1999, Ali được tạp chí thể thao Sports Illustrated và BBC tôn vinh là "vận động viên của thế kỷ".

Trong khi đó, Lý Tiểu Long là diễn viên, võ thuật gia nổi tiếng, người sáng tạo ra môn võ Jeet Kune Do (Tiệt Quyền Đạo). Dù không phải võ sĩ chuyên nghiệp nhưng Lý Tiểu Long được cho là có sức chiến đấu mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn tới nhiều võ sĩ sau này. Ông còn được Chủ tịch UFC, Dana White khẳng là cha đẻ của MMA hiện đại.

Nhiều người đã rất tò mò về việc hai võ sĩ nổi tiếng này đụng độ thì kết quả sẽ ra sao. Trên thực tế, Lý Tiểu Long, người có tư tương mới mẻ về võ thuật, từng nghiên cứu kỹ Muhammad Ali. Lý Chấn Huy, em trai của Lý Tiểu Long, tiết lộ huyền thoại võ thuật phương Đông đã học động tác chân của Ali, sử dụng kỹ thuật này để đánh lạc hướng đối thủ.

Lý Tiểu Long nhận thua Muhammad Ali?

Lý Chấn Huy chia sẻ: “Sau khi tập luyện, Lý Tiểu Long chủ yếu dành thời gian trong việc nghiên cứu võ thuật. Anh ấy có một máy video để xem các băng ghi hình của Muhammad Ali. Anh ấy cởi mở với tất cả những môn võ khác nhau. Điều Lý Tiểu Long nghiên cứu là nguồn gốc sức mạnh, suy nghĩ về điều gì phù hợp hơn với cơ thể đặc biệt của mình".

Mặc dù Lý Tiểu Long chưa bao giờ đấu với Muhammad Ali nhưng ông được cho là đã thừa nhận mình không thể đánh bại được huyền thoại boxing. Điều này được nhắc tới trong cuốn sách “The Making of Enter the Dragon” (1987) của đạo diễn Robert Clause. Robert Clause là đạo diễn bộ phim Long Tranh Hổ Đấu (Enter the Dragon) mà Lý Tiểu Long đóng vai chính. Ông cũng là người hoàn tất bộ phim Tử Vong Du Hý dang dở khi Lý Tiểu Long qua đời.

Lý Tiểu Long chưa bao giờ thượng đài với Muhammad Ali

“ Lý Tiểu Long dựng một tấm gương rộng để phản chiếu hình ảnh của Muhammad Ali. Lý Tiểu Long nhìn vào gương và di chuyển cùng với Ali ”, Robert Clause viết.

Vị đạo diễn còn tiết lộ thông tin quan trọng khi ông nói chuyện với Lý Tiểu Long trên phim trường Long Tranh Hổ Đấu 1973. Khi đó, Lý Tiểu Long thổ lộ: “Mọi người nói rằng một ngày nào đó tôi phải chiến đấu với Ali. Tôi đang nghiên cứu từng động tác mà anh ấy thực hiện. Tôi đang dần hiểu cách anh ấy suy nghĩ và di chuyển”.

Tuy nhiên Lý Tiểu Long thừa nhận không thể thắng được Ali. “ Hãy nhìn vào tay tôi. Đây chỉ là đôi bàn tay nhỏ nhắn. Anh ta (Ali) sẽ hạ gục tôi mất”.

Tờ Screenrant lý giải về câu nói của Lý Tiểu Long: “Kích thước cơ thể và sức mạnh ấn tượng của nhà vô địch quyền anh (Ali) đã mang lại cho anh ta một lợi thế mà ngay cả một người có kỹ năng như Lý Tiểu Long cũng không thể vượt qua”.

Nếu Lý Tiểu Long đấu Muhammad Ali, ai sẽ thắng?

Theo Screenrant , mặc dù Lý Tiểu Long rất có khả năng đánh bại những đối thủ lớn hơn và khỏe hơn mình, nhưng Ali, người có chiều cao 1m91, lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

“Muhammad Ali có một danh tiếng vững chắc trên võ đài và nổi tiếng với sức mạnh cực lớn và tốc độ đáng kinh ngạc. Mặc dù Lý Tiểu Long cũng mạnh và nhanh nhẹn đáng kể, nhưng sẽ rất khó (nếu không muốn nói là bất khả thi) cho một võ sĩ nặng 148 pound (67 kg), cao khoảng 1m72 chịu được nhiều đòn từ nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới, người luôn trút ra nguồn sức mạnh khủng khiếp trong từng cú đấm. Sau tất cả, Ali được cho là người giỏi nhất trong lịch sử môn thể thao này (boxing) ”, tờ Screenrant viết.

Muhammad Ali có thể hình vượt trội so với Lý Tiểu Long

“ Những lời bình luận của Lý Tiểu Long phản ánh sự kính trọng vô cùng lớn mà biểu tượng võ thuật này dành cho Ali với tư cách một võ sĩ đồng nghiệp. Hai người chưa bao giờ gặp nhau nhưng Lý Tiểu Long dường như nhận ra tài năng xuất chúng của Ali thông qua việc theo dõi các trận đấu trên TV ”, Screenrant khẳng định.

Trong khi đó, tờ The Ring phân tích nếu Ali thượng đài với Lý Tiểu Long theo kịch bản của 1 trận boxing: “Trong một trận đấu quyền anh, Lý Tiểu Long, võ sĩ hạng nhẹ hoặc hạng siêu nhẹ, sẽ không có cơ hội khi đối đầu với Ali. Một cú đấm của Ali có thể khiến anh ta bị gãy cổ và không một người có lý trí nào có thể khẳng định điều khác. Quyền anh phương Tây là một phần trong kỹ thuật của Lý Tiểu Long nhưng anh ấy không phải là nhà vô địch thế giới. Ngoài ra, sự chênh lệch về cân nặng khiến một trận đấu như vậy trở nên lố bịch đến mức xúc phạm”.

“ Mọi thứ thay đổi đáng kể nếu hai người đọ sức trong một trận đấu võ tổng hợp. Nếu Lý Tiểu Long sử dụng đôi chân thì anh ta có đủ sức mạnh, kỹ năng và sự nhanh nhạy để khiến Ali bị thương nặng. Một cú đá sidekick vào đầu gối dài có tầm đánh dài hơn bất kỳ cú đấm nào. Một võ sĩ quyền anh không có cách nào để chống lại nó.

Lý Tiểu Long có thể dùng đòn khóa siết (grappling) vì sức mạnh của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Nhưng liệu Lý Tiểu Long có thực sự mạnh hơn Ali không? Không, và không có bằng chứng nào cho thấy Lý Tiểu Long là một tay vật đủ sức vượt qua nhược điểm về kích thước cơ thể như vậy ”, tờ The Ring viết tiếp.

Kích thước cơ thể vượt trội mang lại lợi thế cho Muhammad Ali

“ Một điều không thể bỏ qua là Lý Tiểu Long không phải là một đấu sĩ chuyên nghiệp. Hãy tự hỏi: liệu Lý Tiểu Long có khả năng chịu đựng tốt không? Liệu Lý có đủ sức bền trong các trận đấu không? Lý có dễ bị chấn thương không? Chúng ta không biết câu trả lời cho những câu hỏi đó vì ngoài những tài liệu về Lý Tiểu Long từ người khác và các buổi đấu tập, không có bằng chứng nào để xác định điều này ”, The Ring khẳng định.

Tất nhiên vẫn còn những tranh cãi khác về Lý Tiểu Long và Ali. Tờ Sohu (Trung Quốc) cho rằng nếu để Lý Tiểu Long và Ali trong 1 căn phòng để 2 người chiến đấu mà không có luật lệ nào, Lý Tiểu Long sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn.

Tuy nhiên ở phần kết luận, Sohu viết: “Cả Ali và Lee đều không bị coi là kẻ thua cuộc. Cả hai đều là người chiến thắng. Ali không chỉ là võ sĩ boxing giỏi nhất ở thời đại của mình mà còn là võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhiều người cũng nhìn Lý Tiểu Long theo cách tương tự. Cả hai đều thể hiện tài năng siêu phàm và sự nhiệt tình tuyệt vời với môn võ đã chọn, đồng thời cả hai đều có sức khỏe rất tốt và tính tình hào phóng nên rất được kính trọng”.