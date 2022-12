Sự “ưu ái" đặc biệt dành cho Gen Z khi MB HI JCB Collection cho ra mắt dòng thẻ mới với thiết kế siêu độc lạ

Ngày 21/12 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) và Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB chính thức hợp tác ra mắt Bộ sưu tập thẻ MB Hi JCB Collection. Nhận thấy tiềm năng của thế hệ Z đang dẫn đầu xu hướng tiêu dùng hiện tại, hai "ông lớn" đã cho ra mắt dòng thẻ mới với trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, tiện ích vượt trội cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Không chỉ chú trọng tính năng, dòng thẻ này còn in đậm thông điệp với thiết kế tràn ngập dấu ấn Nhật Bản nhưng vẫn vô cùng tinh tế, trẻ trung.



Đại diện MB và JCB trong buổi công bố ra mắt bộ sưu tập MB Hi JCB Collection

Từng gây tiếng vang với ACE, Zodiac và Summer Paradise thuộc dòng thế MB Hi Collection trước đó. Bộ sưu tập kết hợp với Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB này đã mở ra bước đột phá mới trong trải nghiệm của người sử dụng, đặc biệt là thế hệ Gen Z.

Lần này, hai tên tuổi hàng đầu trong ngành ngân hàng và thẻ đã "chơi lớn" tung ra bộ sưu tập thẻ gồm 12 thiết kế tươi tắn, nhìn vào là cảm thấy yêu đời. Mỗi chiếc thẻ mang một câu chuyện, một bản sắc cá tính riêng. Bao gồm những biểu tượng như sau: Mèo Maneki Neko, Omamori cầu may mắn, sức may khỏe, tài lộc, thành công, Origami, Sado, Sushi và Sumo. Và quan trọng, khách hàng sẽ được lựa chọn mẫu thẻ theo sở thích của riêng mình

Bộ sưu tập MB Hi JCB Collection "gây sốt" với 12 mẫu thẻ độc đáo nhất thế giới

MB HI JCB Collection từ MB và JCB cũng có ẩn ý sâu sắc khi ra mắt 3 phong cách thiết kế thẻ hoàn toàn khác nhau. Từ hình ảnh những chú mèo may mắn đáng yêu, đến món ăn truyền thống xứ Phù Tang và hàng loạt các biểu tượng đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Tất cả đều thể hiện rõ sự gần gũi, thoải mái cho những ai lần đầu cầm tấm thẻ đầy màu sắc.

Tuy vậy, đại diện của JCB vẫn khẳng định rằng tuy 3 phong cách nhưng thông điệp mang đến cho người tiêu dùng vẫn là 1: "Đó là sự may mắn cho những ai sở hữu tấm thẻ này."

Ông Yoshiki Kaneko- Chủ tịch và Giám Đốc Điều Hành Tổ Chức Thẻ Quốc tế JCB

Chiếc thẻ siêu "cưng" này còn là dòng thẻ tích hợp 2 trong 1 tính năng thẻ tín dụng và thẻ ATM trên cùng 1 chip duy nhất. Thêm một "tiện ích" cực quan trọng với người tiêu dùng trẻ tuổi chính là việc ưu tiên nguồn tiền (tài khoản thanh toán hoặc hạn mức thẻ tín dụng) phù hợp với từng giao dịch qua thẻ giúp khách hàng chi trả thuận tiện nhất.

Sự nhanh chóng còn được MB và JCB tối ưu bằng tính năng định danh thông tin thẻ chỉ mất chưa đầy 1 phút ngay trên App MBBank. Cuối cùng, các loại phí của thẻ cũng là vấn đề đau đầu của các bạn trẻ ngày nay. Nhưng ngờ đâu, dòng thẻ "đáng yêu" này còn tiết lộ chủ thẻ sẽ được ưu đãi giảm giá và hoàn tiền tại các hệ thống ưu đãi ẩm thực, mua sắm, du lịch,.. trong nước và quốc tế.

Nhưng điểm tối ưu nhất mà dòng thẻ này mang lại cho các khách hàng trẻ của mình chính là tính năng bảo mật tối ưu. Đôi khi, thế hệ Gen Z vô tình cuốn theo những hình thức thẻ bắt mắt hay chú trọng về nhiều ưu đãi mà lại bỏ quên rằng, an toàn mới là trên hết. Và với dòng thẻ "siêu việt" từ MB thì điều này lại được đặt lên hàng đầu, và việc bảo mật này lại được đưa vào việc thiết kế thẻ. Trên tấm thẻ màu sắc của dòng MB Hi JCB Collection, tên và số thẻ sẽ được loại bỏ hoàn toàn để không ai có thể đánh cắp được thông tin của chủ nhân. Ngoài ra, yếu tố chủ chốt là số CVV cũng không được in lên tấm thẻ hiện đại này. Để giải đáp thắc mắc của các bạn trẻ: "Vậy những thông tin này sẽ được hiển thị ở đâu?", MB tận dụng công nghệ số hiện đại của mình để tích hợp thông tin vào App MBBank.

Không những vậy, tính cá nhân hoá cũng được MB và JCB chú trọng khi ra mắt dòng thẻ dành riêng cho Gen Z. Tuy không hiển thị tên và số thẻ nhưng sự chú trọng trong thiết kế đã khiến sự cá nhân của mỗi bạn trẻ được đề cao. Thông thường, mỗi cá nhân chỉ có một loại thẻ và một màu thẻ nhất định. Nhưng đối với dòng MB Hi JCB Collection, mỗi ngày sẽ là một tấm thẻ khác nhau đi cùng một màu sắc khác nhau.

Bộ sưu tập MB Hi JCB Collection chắc chắn sẽ là chiếc thẻ không thể thiếu của các bạn trẻ

Cứ tưởng tượng mỗi sáng, bạn sẽ được tuỳ ý lựa chọn một màu sắc, hình ảnh trên thẻ theo tâm trạng của mình rồi bước ra đường thì thật tuyệt vời biết bao. Đó cũng chính là tính năng cá nhân đặc biệt mà MB muốn hướng đến cho các bạn trẻ, thể hiện phong cách của mình ngay trên tấm thẻ tín dụng 2 trong 1.

Vào ngày 24 và 25/12/2022, MB và JCB sẽ tổ chức sự kiện Hi! Japan Fest tại Trung tâm thương mại Crescent Mall, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Khách hàng sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đậm chất văn hóa Nhật Bản.

Tại sự kiện, khách hàng có cơ hội sở hữu những chiếc thẻ đẹp và độc nhất khi tham gia gấp hạc giấy ước nguyện; thưởng thức nghệ thuật Trà đạo do các nghệ nhân phục vụ và chụp ảnh kỷ niệm cùng những bộ trang phục truyền thống của Đất nước Mặt trời mọc