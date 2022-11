Sư tử quái vật gần nửa tấn "hiện về" sau 11.000 năm tuyệt chủng

Mẫu vật đặc biệt quý hiếm vì đây mới chỉ là phần cơ thể thứ tư thuộc về loài này từng được tìm thấy. Với một loài có hồ sơ hóa thạch hạn chế như vậy, mỗi mảnh đều góp phần cực kỳ quan trọng để giúp các nhà khoa học hình dung nó khi còn sống như thế nào cũng như các liên hệ trên cây tiến hóa.

Mẫu vật đặc biệt quý giá về một loài sư tử quái vật đã tuyệt chủng - Ảnh: Anna Reginelli

Theo Science Alert, một người dân dịa phương tên Wiley Prewitt đã phát hiện ra thứ trông giống một chiếc răng đen khổng lồ nhô ra trên cát giữa lòng sông khô cạn va quyết định mang mẫu vật đến sự kiện Triển lãm và hội nghị chuyên đề về hóa thạch và hiện vật Mississipi ngày 29-10.

Mẫu vật bao gồm cả một phần xương hàm đã được các chuyên gia tiếp nhận và phân tích, chỉ ra nó đúng là một con sư tử châu Mỹ khổng lồ đã tuyệt chủng với danh pháp khoa học là Panthera atrox, cũng là loài mèo lớn nhất từng đi lại trên cả lục địa.

Các dữ liệu trước đây đã giúp giới khoa học khắc họa lại một con sư tử quái vật to lớn vượt trội so với sư tử hiện nay, thân hình khá to lớn nhưng săn chắc.

"Chân dung" sư tử quái vật Panthera atrox - Ảnh: EXTINCTIONS

Theo Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ, sinh vật có chiều dài gần 2,4 m, cao 1,2 m và có thể nặng tới hơn 453 kg khi còn sống. Con sư tử quái vật này đã tuyệt chủng vào khoảng 11.000 năm về trước.

Hiện mẫu vật vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

Đây không phải là hiện vật cổ đại đầu tiên được thiên nhiên tự khai quật ở sông Missisippi trong đợt hạn hán khốc liệt kéo dài từ mùa hè đến đầu mua thu năm nay ở Mỹ.

Một phát hiện gần đây có thể kể đến một vật thể được cho là chiếc phà bị chìm vào cuối thế kỷ XIX thế kỷ XX hiện ra dọc theo bờ sông.