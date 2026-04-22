Sự thật rợn người sau nghi lễ cúng bái gây chết người

Ngày 22-4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "giết người" liên quan đến hành vi cúng bái, "trừ tà" xảy ra năm 2023, khiến 2 người tử vong, gây chấn động dư luận.

Các bị cáo tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Kiên Định).

Các bị cáo gồm Mai Văn Hậu (40 tuổi), Mai Thị Lành (48 tuổi, cùng ngụ xã Truông Mít), Nguyễn Minh Trí (23 tuổi, ngụ phường Gia Lộc), Mai Trọng Hiếu (34 tuổi) và Mai Văn Thảo (26 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Thuận).

Theo cáo trạng, ngày 23-10-2023, tại ấp Thuận Lợi (xã Hưng Thuận), Mai Thị Nhớ cho rằng cha ruột "nhập hồn" vào mình nên kêu gọi người thân trong gia đình tập trung để làm lễ "xá tội".

Tối cùng ngày, khoảng 22 người trong gia đình có mặt. Nhóm người tổ chức đốt nhang, gõ chuông, quỳ lạy theo nghi thức cúng bái. Nhớ sau đó cho rằng có "quỷ nhập" nên yêu cầu mọi người trùm chăn, tiến hành "trừ tà".

Trong quá trình này, Nhớ cùng một số người thân yêu cầu giữ chặt cha con anh T. để "chữa trị". Từ tối 23-10 đến sáng 24-10, nhóm người liên tục thực hiện các hành vi được cho là "giải bùa", như đổ rượu, trà vào miệng nạn nhân, dùng nhang đang cháy dí vào người, đánh vào vùng đầu, mặt, ngực, thậm chí có hành vi bạo lực khác.

Hậu quả, cha con anh T. bị hành hạ trong thời gian dài, ngất lịm và tử vong. Một số người tham gia cũng kiệt sức, phải nhập viện cấp cứu.

Kết luận điều tra xác định Nhớ và Tuyền trực tiếp thực hiện hành vi dẫn đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, giám định pháp y tâm thần cho thấy Nhớ mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, còn Tuyền bị hạn chế năng lực nhận thức nên không bị xử lý hình sự, mà áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Đối với các đối tượng khác có mặt tại hiện trường nhưng không trực tiếp tham gia do bị yêu cầu trùm chăn hoặc quay mặt, cơ quan chức năng không xem xét xử lý.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Mai Văn Hậu và Mai Thị Lành mỗi bị cáo 7 năm tù; Nguyễn Minh Trí, Mai Trọng Hiếu và Mai Văn Thảo mỗi bị cáo 10 năm tù về tội "Giết người".

Riêng Mai Văn Thảo còn phải chấp hành thêm 9 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.