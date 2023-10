Sự thật clip nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa xiếc chồng đầu

Liên quan đến vụ “Nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa xiếc chồng đầu”, ngày 22-10, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc. Công an xác định sự việc diễn ra ở khu vực phường An Khánh, TP Thủ Đức.

Quá trình hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp quay clip có trang bị đồ bảo hộ và dây buộc ràng giữ

Clip diễn ra cách đây vài tháng, trong khu vực được rào chắn cẩn thận. Công an cũng xác định, đây là nội dung được quay để làm quảng cáo cho một dòng xe.



Một đoạn clip hậu trường cho thấy, hai nghệ sĩ vừa chạy xe vừa xiếc chồng đầu đều có sự giám hộ, bảo hộ kỹ lưỡng của các thành viên đoàn làm phim. Trước khi biểu diễn tư thế trên, nghệ sĩ chồng đầu từ trên xuống được buộc dây an toàn vào người và di chuyển cũng cực kỳ chậm.

Khi clip này được đăng tải đã được cắt bỏ bớt các phần như dây bảo hộ, người giám sát… Do đó, khi mọi người xem đoạn clip đều không nhìn thấy hậu trường phía sau.

Về thông tin cho rằng tại sao xử lý hình sự người mẫu Ngọc Trinh mà không xử lý hai nghệ sĩ này, công an cho hay đây là hai bối cảnh hoàn cảnh khác nhau. Phía hai nghệ sĩ trình diễn đều có sự bảo hộ, giám sát từ phía đoàn quay phim…

Quá trình dàn dựng clip trên và khi chiếu lên công chúng, phía đơn vị sản xuất cũng đính dòng chữ vào clip: “Được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp, trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào”.

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng 21-10, một đoạn clip đăng trên mạng ghi lại cảnh hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chạy xe máy không đội nón bảo hiểm. Sau đó, một trong hai nghệ sĩ chồng đầu lên nghệ sĩ còn lại đang lái xe.

Clip đăng tải lên mạng xã hội của hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa xiếc chồng đầu