Sự nghiệp đuối sức, hôn nhân nguội lạnh: Phim ngắn AI hiểu đàn ông trung niên hơn cả vợ, bán những giấc mơ ngọt ngào chỉ 8K/tập

Bảo xem phim AI để giải trí thì chưa đủ. Nó bán một phiên bản đời khác. Một phiên bản mà người đàn ông 45 tuổi, đang mệt vì công việc, đang chán vì hôn nhân, đang thấy mình không còn quan trọng với ai, có thể bấm vào và trong 2 phút trở thành ông trùm, được tôn trọng, được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Theo Sina - tuần trước, hashtag "Phim ngắn AI đang bao vây đàn ông trung niên" lên top tìm kiếm Weibo. Trang tài chính East Money mở bài bằng lời kể của một cô gái vừa vào đại học năm nhất: "Phim ngắn AI đã phá huỷ bố tôi. Quầng mắt thâm hơn hồi ổng chăm tôi thi đại học. Đi làm về không tắm, xem đến 10 giờ đêm. 5 giờ sáng dậy xem tiếp. Đi vệ sinh cũng xem. Hết data thì lấy trộm điện thoại con gái chuyển data sang."

Đó không phải trường hợp cá biệt.

851 triệu người dùng, 430.000 bộ phim trong 8 tháng, hơn 95% do AI tạo ra

Trước khi đến với việc phim ngắn AI đang bao vây đàn ông trung niên ra sao, cần nhìn vào số liệu.

Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý phát thanh truyền hình Trung Quốc mà trang phân tích công nghệ Huxiu dẫn lại, tính đến tháng 5/2026, tổng số người dùng phim ngắn tại Trung Quốc đã đạt khoảng 851 triệu, chiếm 66,7% tổng số người dùng internet cả nước. Riêng ứng dụng phim ngắn Red Fruit (phổ biến nhất Trung Quốc) đạt 168 triệu lượt mở app mỗi ngày, mỗi người dùng trung bình xem hơn 2 tiếng mỗi ngày.

Theo DataEye (công ty phân tích dữ liệu ngành nội dung số Trung Quốc), trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đã đưa lên sóng khoảng 430.000 bộ phim ngắn, gấp 13 lần tổng số phim ngắn ra mắt trong cả năm 2025. Trong đó, hơn 95% do AI tạo ra, theo báo cáo của DataEye được Huxiu dẫn lại.

Tại sao đàn ông trung niên trở thành nhóm bị "thịt" nhiều nhất

Trước đây, phim ngắn trả phí ở Trung Quốc chủ yếu nhắm vào phụ nữ với các kịch bản tình cảm lãng mạn kiểu "anh tổng giám đốc si tình cô gái nghèo". Nhưng từ đầu 2026, theo phân tích của nền tảng dữ liệu nội dung Xinwaner mà trang đánh giá sản phẩm SMZDM dẫn lại, trong mảng phim ngắn AI, nam giới đã chiếm gần 67% người xem, vượt hẳn nữ giới.

Lý do nằm ở nội dung. Các thể loại mà trước đây quá đắt để làm phim thật, như huyền ảo, tu tiên, chiến tranh, xuyên không, thế giới hậu tận thế, giờ được AI sản xuất với chi phí cực thấp. Và kịch bản phổ biến nhất cho nhóm nam trung niên gần như luôn theo một công thức: nam chính bị vợ hoặc bạn gái phản bội, bị sếp đuổi việc, bị đời đẩy xuống đáy. Rồi bằng một cú lật ngoạn mục (phát hiện mình là con nhà tài phiệt, được truyền công lực, hoặc xuyên không về quá khứ), nam chính trở lại đỉnh cao, trả thù tất cả, và gái đẹp tự tìm đến. Netizen Trung Quốc gọi chung kịch bản này là mô-típ "ông trùm trở lại".

Mỗi tập dài 1 đến 2 phút. Mỗi bộ 60 đến 80 tập. Xem miễn phí vài tập đầu, sau đó mỗi lần mở khoá tốn 2 đến 5 tệ (khoảng 7.700 đến 19.300 đồng). Tính ra xem hết 1 bộ có thể mất khoảng 770.000 đến 1,5 triệu đồng. Số tiền mỗi lần nhỏ đến mức không ai để ý, nhưng cộng dồn thì rất lớn.

Một ông cụ gần 70 tuổi, 4.887 lần nạp tiền, 365 ứng dụng, tổng chi gần 875 triệu đồng

Trang IT Times trong một bài điều tra tháng 9/2026 mà SMZDM dẫn lại đã công bố một trường hợp cụ thể: một người đàn ông gần 70 tuổi ở Tân Cương, trong vòng 2 năm, đã nạp tiền 4.887 lần, cài 365 ứng dụng phim ngắn, tổng chi 225.800 tệ (khoảng 875 triệu đồng). Riêng mức nạp 39,9 tệ (khoảng 154.000 đồng) mỗi lần đã xuất hiện 1.310 lần trong lịch sử giao dịch.

Một trường hợp khác được East Money nêu: nhân viên thiết kế 40 tuổi, không chơi game, không mua gói hội viên gì, nhưng mỗi ngày xem phim ngắn AI 3 đến 4 tiếng. Kỷ lục cá nhân: một ngày chủ nhật xem từ 10 giờ sáng đến 2 giờ đêm, bổ sung liên tục 6 mùa phim. Cả năm ngoái, người này xem tổng cộng 798 bộ phim ngắn.

Ngành 40 tỷ tệ, nhưng chưa đến 1,3% dự án thu hồi vốn

Theo DataEye, quy mô riêng mảng phim ngắn AI tại Trung Quốc dự kiến đạt khoảng 40 tỷ tệ (gần 155 nghìn tỷ đồng) trong năm 2026, tăng 138% so với năm trước. Nhưng con số hào nhoáng đó che giấu một thực tế: trong nửa đầu năm 2026, trên Douyin (TikTok Trung Quốc) có 221.900 bộ phim ngắn AI mới, nhưng chỉ 1.055 bộ đạt lượt xem vượt 100 triệu. Tỷ lệ "hit" chỉ 0,47%. Tỷ lệ thu hồi vốn, theo mốc 50 triệu lượt xem mà DataEye đặt ra làm ngưỡng hoà vốn, chưa đến 1,3%.

Chi phí sản xuất giảm 90% nhờ AI, nhưng chi phí mua quảng cáo đẩy lượt xem (giới trong ngành gọi là "đầu tư lưu lượng") lại tăng hơn 100%, chiếm đến 70% tổng chi phí. Theo Securities Times (Chứng Khoán Thời Báo, báo tài chính uy tín Trung Quốc), doanh thu trung bình mỗi 1.000 lượt xem đã giảm từ 60 tệ (nửa cuối 2025) xuống còn 15 đến 30 tệ (2026), gần như giảm một nửa.

Nói cách khác: ngành phim ngắn AI đang bùng nổ về sản lượng, nhưng tiền chảy về nền tảng phân phối và quảng cáo, không chảy về người làm nội dung.

Đánh trúng tim đen của thế hệ đàn ông trung niên bị bủa vây bởi nhiều vấn đề xã hội

Phim ngắn AI không bán giải trí. Nó bán một phiên bản đời khác. Một phiên bản mà người đàn ông 45 tuổi, đang mệt vì công việc, đang chán vì hôn nhân, đang thấy mình không còn quan trọng với ai, có thể bấm vào và trong 2 phút trở thành ông trùm, được tôn trọng, được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. 2 tệ mỗi lần. Khoảng 7.700 đồng. Rẻ hơn một cốc trà sữa. Và không ai biết.

Vấn đề không phải nội dung dở hay hay. Vấn đề là khi hàng chục triệu đàn ông trung niên tìm thấy cuộc sống thay thế trong điện thoại mỗi tối, mà cuộc sống đó rẻ, dễ tiếp cận, và được thiết kế để không bao giờ kết thúc (60 đến 80 tập, xong bộ này gợi ý bộ khác), thì ranh giới giữa giải trí và phụ thuộc mỏng hơn ta tưởng.

Đại ý một bình luận trên Weibo: "Bố tôi từng cười mẹ tôi xem phim Hàn rồi khóc dở mếu dở. Giờ bố tôi xem phim ngắn AI đến 2 giờ đêm mà không thấy mình đang làm đúng cái việc ổng từng cười."