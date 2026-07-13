Sứ mệnh nghẹt thở: Chiêm ngưỡng tàu vận tải hạng nặng "cõng" siêu giàn khoan 65.000 tấn vượt đại dương

Siêu giàn 65.000 tấn này là cấu trúc nổi lớn nhất và nặng nhất lịch sử ngành dầu khí từng được vận tải hàng khô tính đến thời điểm đó.

Kỳ 1: "Quái vật thép 210.000 tấn": Kỳ quan cơ khí phá vỡ quy chuẩn ngành dầu khí, sóng thần không thể quật ngã

Vào năm 2015, tàu vận tải hạng nặng bán chìm lớn nhất thế giới lúc bấy giờ Dockwise Vanguard (khả năng vận chuyển 110.000 tấn) đã thực hiện một sứ mệnh lịch sử: Lai dắt và vận chuyển siêu giàn khoan nổi Goliat FPSO 65.000 tấn của Tập đoàn năng lượng Ý Eni SpA đi nửa vòng Trái đất - vượt qua quãng đường 29.000 km giữa đại dương gầm rú trong hơn 60 ngày.

Tàu vận tải hạng nặng bán chìm lớn bậc nhất thế giới Dockwise Vanguard nay đổi tên thành Boka Vanguard.

Khởi hành từ đại công trường của Tập đoàn Hyundai Heavy Industries tại Hàn Quốc nơi nó được chế tạo, "kỳ quan cơ khí" Goliat FPSO do người Na Uy thiết kế này đã vượt hàng nghìn hải lý để cập bến an toàn tại vùng biển Hammerfest, Na Uy.

Tại đây, vào năm 2016 Eni SpA chính thức đưa Goliat FPSO vào vận hành để khai thác dòng dầu quý giá tại mỏ dầu Goliat – ngự trị ngoài khơi phía Bắc Na Uy (cách bờ biển 105km) với điều kiện khí hậu cận Bắc Cực vô cùng khắc nghiệt.

Dockwise Vanguard rời cảng Hyundai Heavy Industries và di chuyển về phía nam dọc theo bờ biển Đông Á. Tàu sẽ đi đến mũi phía bắc của Na Uy, qua Mũi Hảo Vọng. Đích đến là mỏ Goliat tại khu vực Na Uy thuộc biển Barents.

Goliat FPSO (trọng lượng khô 65.000 tấn) đến nay vẫn là một trong những giàn nổi khai thác, lưu trữ và xuất dầu thô (FPSO) lớn bậc nhất thế giới, sở hữu chuỗi công nghệ tinh vi cùng quy trình hoạt động an toàn bậc nhất.

Sứ mệnh nghẹt thở: Hành trình vượt nửa vòng Trái đất của "Quái vật biển" Goliat

Đối mặt với Goliat FPSO là đối mặt với một "Quái vật biển" nặng tới 65.000 tấn – biến đây trở thành cấu trúc nổi lớn nhất và nặng nhất lịch sử ngành dầu khí từng được vận tải hàng khô tính đến thời điểm đó.

Các kỹ sư phải đảm bảo độ chính xác đến từng milimet khi đặt định vị siêu giàn khoan này lên tàu vận tải hạng nặng Dockwise Vanguard.

Vị trí của Goliat FPSO, cách đất liền 105km. Nguồn: NKT A/S (Nordiske Kabel og Traadfabriker

Lý do là bởi phần đáy của Goliat FPSO được trang bị một số lượng khổng lồ các cực anode chống ăn mòn, cộng thêm việc thân tàu hình trụ tròn có độ giảm chấn xoay rất thấp khi chịu lực tác động của sóng biển.

Để giải quyết bài toán hóc búa này, một hệ thống thiết bị định vị siêu cấp cùng các camera giám sát dưới nước đã được lắp đặt trực tiếp lên tàu vận tải.

Toàn bộ dữ liệu được kết nối thời gian thực về hệ thống quản lý định vị và điều phối tàu kéo trung tâm, biến hành trình đưa siêu giàn 65.000 tấn ra khơi thành một màn trình diễn công nghệ chính xác tuyệt đối.

Goliat FPSO (giữa) hiện đang hoạt động tại vùng biển Barents. Ảnh: MARIUS FISKUM

Hồ sơ khủng của tàu vận tải hạng nặng bán chìm lớn bậc nhất thế giới Dockwise Vanguard

Dockwise Vanguard (nay đổi tên thành BOKA Vanguard) là một tàu bán chìm dùng cho vận tải hạng nặng và sửa chữa tàu ngoài khơi, được Hyundai Heavy Industries chế tạo tại Ulsan cho công ty vận tải biển Dockwise của Hà Lan.

Tàu có thiết kế không mũi do Dockwise và Deltamarine phát triển. Tàu có không gian boong thông thoáng rộng 275 x 70m, trải dài toàn bộ chiều dài của tàu. Thiết kế này cho phép nước chảy dọc theo toàn bộ boong, nhưng ngăn nước xâm nhập vào các khoang kín của tàu. Một lan can cũng được tích hợp vào thiết kế để đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn.

Dockwise Vanguard có thể "cõng trên lưng" công trình nặng đến 110.000 tấn. Nguồn: Wärtsilä

Khu vực sinh hoạt của thủy thủ đoàn, bao gồm cả khu vực xuồng cứu sinh, nằm ở phía mạn phải của tàu. Tàu được trang bị các khoang nổi có thể di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau để chứa các loại hàng hóa khác nhau. Ống xả khí thải của máy móc được đặt trong cabin sinh hoạt của thủy thủ đoàn.

Con tàu được phân loại là tàu vận tải hạng nặng và được xếp vào loại tàu 'Type 0'. Tàu vận tải hạng nặng bán chìm có thể được bơm nước dằn xuống để cho phép hàng hóa nổi lên trên tàu. Sau đó, các bể chứa nước dằn được xả nước để nâng boong lên khỏi mặt nước nhằm nâng hàng hóa.

Dockwise Vanguard có thể vận chuyển các loại FPSO, SEMI, SPAR và TLP cỡ lớn với trọng lượng lên đến 110.000 tấn.

Tàu được trang bị hệ thống OCTOPUS-Onboard để giám sát chuyển động, dự đoán phản ứng và hỗ trợ ra quyết định trong điều kiện thời tiết xấu khi vận chuyển hàng hóa nặng.

Thông tin thêm về Dockwise Vanguard: Chiều dài tổng thể: 275,0m, Chiều dài giữa hai điểm chạm đáy: 270,0m, Chiều rộng (mớn nước): 70,0m, Chiều sâu (mớn nước đến boong chính): 15,50m, Mớn nước tối đa: 10,99m, Mớn nước khi ngập: 31,5m, Độ sâu mực nước phía trên boong chính: 16,00m, Trọng tải tịnh: 117.000 tấn, Công suất: 26.100kW, Tốc độ tối đa/tốc độ hành trình: 14/12 hải lý/giờ.